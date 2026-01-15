ميدو: حسام وإبراهيم حسن لهما أعداء.. وأرفض تصفية الحسابات في المنتخب

أكد أحمد حسام ميدو، أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب وإبراهيم حسن مدير المنتخب يواجهان هجومًا من بعض الأطراف، مشيرًا إلى أن لهما “أعداء” داخل الوسط الكروي، لكنه شدد في الوقت نفسه على رفضه التام لفكرة تصفية الحسابات على حساب مصلحة المنتخب.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس، إن النقد يجب أن يكون فنيًا وبناءً، وليس بدوافع شخصية، مؤكدًا أن استقرار الجهاز الفني أمر ضروري في هذه المرحلة المهمة.

وعن الأداء الفني، أوضح ميدو أن منتخب مصر عانى من مشكلة كبيرة في الطريقة الدفاعية خلال مباراته أمام السنغال، معتبرًا أن سوء التنظيم الدفاعي كان من أبرز أسباب فقدان السيطرة على مجريات اللقاء.

وأضاف ميدو: “كنت أتمنى أن يبدأ مصطفى محمد ومهند لاشين في التشكيل الأساسي أمام السنغال”، موضحًا أن وجودهما منذ البداية كان سيمنح المنتخب قوة أكبر سواء على المستوى الهجومي أو في التوازن داخل الملعب.