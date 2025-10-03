قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تحتجز أكثر من 250 ناشطًا من أسطول الصمود وتنقلهم إلى السجون
إصابة مدير مستشفى الصدر بالعياط وابنه ووفاة الابن الآخر بحادث أعلى الإقليمي
زلة لسان ترامب تتحول إلى مادة للضحك الدبلوماسي بين ماكرون وقادة القوقاز
أقل سعر دولار اليوم 3-10-2025
غدًا.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
أول تعليق لـ نتنياهو على الهجوم على كنيس يهودي في مانشستر
دموع زوجة علي زين تخطف الأنظار في نهائي مونديال اليد
رغم الاعتراض الإسرائيلي.. 10 سفن جديدة من إيطاليا تنضم لأسطول الصمود نحو غزة
يحيى الفخراني: اتخانقت مع أسامة أنور عكاشة بسبب جمال عبد الناصر
سعر عيار 14 اليوم 3-10-2025
وأنت في البيت| أسرع طريقة لاستخراج الفيش والتشبيه.. الشروط والخطوات والأوراق المطلوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلة لسان ترامب تتحول إلى مادة للضحك الدبلوماسي بين ماكرون وقادة القوقاز

ماكرون مع رئيسي وزراء اذربيجان وألبانيا
ماكرون مع رئيسي وزراء اذربيجان وألبانيا
القسم الخارجي

أثارت تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب جدلاً واسعًا بعد أن خلط بين ألبانيا وأرمينيا، حين تحدث عن نجاحه في "إنهاء الحرب بين أذربيجان وألبانيا"، في حين أن النزاع الفعلي كان بين أذربيجان وأرمينيا حول إقليم ناجورني كاراباخ.

ورغم أن الخطأ أثار موجة انتقادات لاذعة من بعض وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية، فإنه تحول إلى مادة للتندر في أروقة الدبلوماسية الدولية.

استغل رئيس وزراء ألبانيا، إدي راما، الموقف مازحًا مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائلاً لماكرون: "عليك أن تعتذر لأنك لم تهنئني أنا والرئيس علييف على إنهاء ترمب الصراع بين بلدينا".

أصداء على الساحة الدولية

زلة ترمب أثارت تفاعلاً كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعاد ناشطون تداول الفيديو الذي تحدث فيه، مع تعليقات ساخرة بشأن "الإنجازات الدبلوماسية المزعومة". فيما اعتبر معلقون سياسيون أن الحادثة تكشف عن "سوء إلمام ترمب بالتفاصيل الجغرافية والسياسية الحساسة"، خاصة أنه سبق أن تعرض لانتقادات مماثلة خلال فترة رئاسته.

ردود فعل من ألبانيا وأذربيجان

رئيس الوزراء الألباني لم يكتفِ بالمزاح في جلسة مغلقة، بل نشر لاحقًا تعليقًا على حسابه الرسمي بمنصة "إكس" أشار فيه إلى أن بلاده "تعيش في سلام منذ عقود طويلة مع أذربيجان، وأن أي حديث عن حرب بينهما محض خيال سياسي". وأضاف بلهجة مرحة أن "الخطأ أثبت مرة أخرى أن حتى القادة العالميين بحاجة أحيانًا إلى خريطة أمامهم".

أما الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف فقد تجنب التعليق المباشر، مكتفيًا بابتسامة عريضة خلال اللقاء، ما اعتبره مراقبون رسالة دبلوماسية بعدم تضخيم الموقف.

ماكرون في قلب المزحة

الرئيس الفرنسي ماكرون وجد نفسه جزءًا من الدعابة التي أطلقها راما، إذ وجّه إليه رئيس الوزراء الألباني الحديث قائلاً: "لقد قصّرت في واجبك، إذ لم ترسل لنا تهنئة على سلامنا الجديد". الأمر الذي أثار ضحك الحضور وأضفى أجواء خفيفة على اجتماع اتسم في معظمه بمناقشات جادة حول القضايا الإقليمية والأمنية.

وتحمل الواقعة أبعادًا تتجاوز الطرافة، إذ تسلط الضوء على حساسية الأخطاء الخطابية في القضايا الدولية، خاصة عندما تصدر عن شخصيات لعبت أدوارًا مؤثرة في ملفات النزاعات. 

كما تكشف عن كيف يمكن للقادة توظيف مثل هذه الهفوات لإضفاء مرونة على العلاقات الدولية وإظهار القدرة على تحويل الأزمات الصغيرة إلى فرص للتقارب والضحك المشترك.

ناجورني كاراباخ دونالد ترمب أذربيجا أذربيجان ألبانيا رئيس وزراء ألبانيا إدي راما إيمانويل ماكرون الرئيس علييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

حجز وحدة بديلة لمستأجري الايجار القديم

خطوات حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. قدم الآن

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

اسعار شهادات الادخار

بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية

الفتاة الضحية بالغربية

طلقني يا أخي مش عايزة أعيش معاك .. جريمة زوجية صادمة بسبب كلمتين بالغربية

ترشيحاتنا

منفذ الهجوم

بريطاني من أصل سوري.. شرطة مانشستر تكشف هوية منفذ هجوم الكنيس اليهودي

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني

وزير الخارجية الإيطالي: الرئيس الفلسطيني يزور بلادنا نوفمبر المقبل

رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا

رئيس المجلس الأوروبي في قمة كوبنهاجن : دعم أوكرانيا دفاع عن السلام العادل ومستقبل النظام الدولي

بالصور

تحذير| هؤلاء الأكثر عرضة لـ الصداع العنقودي.. يضر العين والرأس والرقبة

الصداع العنقودى
الصداع العنقودى
الصداع العنقودى

وسط حضور فني كبير.. انطلاقة قوية لمهرجان الإسكندرية في الدورة الـ41

افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

ماهو أكتوبر الوردي.. معلومات لا تعرفها عن هذا الحدث الضخم

اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي

في ظل التقلبات الجوية.. أطعمة تقوي المناعة وتحميك من الأمراض

المناعة
المناعة
المناعة

فيديو

فيديو سيدة الشرقيه

هيتوضى باللبن.. سيدة الشرقية تهدد زوجة شقيقها بالسحر

نادين نجيم

إصابة نادين نجيم في قدمها بعد سقوطها على الأرض بقوة

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد