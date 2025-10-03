أقل سعر دولار اليوم 3-10-2025

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه في أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 3-10-2025 داخل السوق الرسمية.

استقرار اقل سعر دولار

يتوازي استقرار سعر أقل دولار مقابل الجنيه مع بدء إجازة البنوك في مصر اعتبارا من اليوم الجمعة ولمدة يوم جديد.

آخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم

وفقا لـ آخر تحديث سجله أدني سعر دولار اليوم مقابل الجنيه، حيث سجل 47.68 جنيه للشراء و 47.78 جنيه للبيع .

أقل دولار في البنوك

جاء سعر أقل سعر دولار مقابل الجنيه في آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي أمس الخميس؛ وذلك داخل بنوك " أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول، الكويت الوطني

سعر الدولار في البنوك اليوم

شهد سعر الدولار في مصر استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 3-10-2025، علي مستوي السوق الرسمية.

الدولار يستقر

وأظهر سعر الدولار ثباتا مع آخر يوم عمل في البنوك أمس الخميس؛ وبعد اعلان سعر الفائدة في الجهاز المصرفي من قبل لجنة السياسات النقدية.

تعطل العمل في البنوك

اعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك عقب قرار اعلان لجنة السياسات النقدية، نظرا لبدء مواعيد الراحة الأسبوعية لكل العاملين بالجهاز المصرفي اعتبارا من اليوم الجمعة وحتي مساء غدا السبت.

آخر تحرك لـ الدولار

وفقد سعر الدولار مساء الخميس نحو 8 قروش جديدة من قيمته بالتوازي مع اعلان البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة في البنوك.

الدولار يهوي

وارتفع مركز الجنيه المصري علي مدار الأسبوع الجاري أمام الدولار بنسبة اقتربت من 10% في المتوسط.

خفض الفائدة

وأنهي البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسات النقدية المعنية بتحديد سعر الفائدة في مصر قبل قليل علي تخفيض جديد للفائدة بمقدار 100 نقطة أساسية بما تعادل 1% .

آخر تحديث لسعر الدولار

وسجل أخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم نحو 47.72 جنيه للشراء و47.81 جنيه في المتوسط

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار وفقا لما اعلنه آخر تحديث علي الموقع الرسمي لدي البنك المركزي المصري نحو 47.72 جنيه للشراء و 47.81 جنيه للبيع.

أقل سعر

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.68 جنيه للشراء و 47.78 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول، الكويت الوطني"

بلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.69 جنيه للشراء و 47.79 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.7 جنيه للشراء و 47.8 جنيه للشراء في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، HSBC، البركة، الاسكندرية، بيت التمويل الكويتي، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، نكست"

سعر الدولار في معظم البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 47.74 جنيه للشراء و 47.84 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB،العربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي، العقاري المصري العربي،قناة السويس، مصر، الأهلي المصري"

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.75 جنيه للشراء و 47.85 جنيه للبيع في بنك سايب

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.77 جنيه للشراء و 47.87 جنيه للبيع في ميد بنك

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة حيث 48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع

وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.84 جنيه للشراء و 47.94 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

البنك المركزي والتضخم

قال البنك المركزي المصري إن معدل التضخم السنوي في مصر تراجع إلى 12.0% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو 2025 مع تباطوء المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025 من 11.6% في يوليو 2025.

وأوضح البنك المركزي المصري بعد اعلانه خفض سعر الفائدة في مصر مقدار 1% اليوم، أن تباطوء التضخم يعكس التطورات الشهرية المحدودة في كل من التضخم العام والأساسي، إذ سجلا 0.4% و0.1% في أغسطس 2025 على التوالي.

أرجع البنك المركزي المصري بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار السلع الغذائية والاستقرار النسبي في أسعار السلع غير الغذائية.

ويشير التراجع واسع النطاق في التطورات الشهرية للتضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى تحسن توقعات التضخم والانحسار التدريجي لآثار الصدمات السابقة.

كان البنك المركزي المصري قد قرر قبل قليل خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21.00% و22.00% و21.50% على الترتيب.

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.