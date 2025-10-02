كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

حلت الفنانة مني هلا ضيفة علي برنامج قعدة ستات، والذي تقوم بتقديمه الإعلامية مروة صبري، ويذاع عبر مجموعة قنوات ألفا المشفرة.

وخلال الحلقة أوضحت مني هلا عن أسباب زواجها بشكل مدني خارج مصر.

قالت مني هلا: أنا اتجوزت جواز مدني .. دا الناس مش بيعتبروه أحيانا جواز بس هو زواج موثق وكان فيه إشهار، اتجوزت كدا عشان برا الورق بيمشي مختلف عن هنا، ولما الناس هجمتني قولتلهم ،أنا عايشة معاه أنتم مالكم، عايزين ايه ما كل واحد يخليه في نفسه".

وانضمت الفنانة منى هلا لفريق مسلسل "بطل العالم"، لتشارك البطولة الفنان عصام عمر، جيهان الشماشرجى، وفتحي عبد الوهاب، ومحمد لطفي، وأحمد عبد الحميد، وآخرون، من تأليف هاني سرحان، وإخراج عصام عبد الحميد.