بوتين يحذر واشنطن: تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" يقود إلى تصعيد خطير

وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، تحذيراً مباشراً إلى الولايات المتحدة من تداعيات خطيرة في حال قررت تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى، مؤكداً أن مثل هذه الخطوة ستعني تورطاً عسكرياً أمريكياً مباشراً في الحرب الدائرة.

وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في أعمال نادي فالداي للحوار بمدينة سوتشي، وصف بوتين الوضع بـ"الخطير للغاية"، مشيراً إلى أن نشر هذه الصواريخ لن يغيّر موازين القوى ميدانياً، لكنه قد يفتح الباب أمام "مرحلة جديدة نوعياً من التصعيد بين موسكو وواشنطن".

وأوضح الرئيس الروسي أن بلاده ستعزز أنظمة دفاعها الجوي للتصدي لأي صواريخ من هذا النوع، على غرار ما فعلت مع الهجمات السابقة التي نُفّذت باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية.

وتأتي تصريحات بوتين في أعقاب تقارير إعلامية أفادت بأن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية تزويد كييف بصواريخ "توماهوك" التي يتجاوز مداها ألفي كيلومتر، ما سيمكن الجيش الأوكراني من شن ضربات عميقة داخل الأراضي الروسية.

كما أشارت وسائل إعلام غربية إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ناقش هذا الملف مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وكان ترامب قد صرّح بعد لقائه زيلينسكي بأن أوكرانيا "لديها فرصة لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا"، ما فسّرته دوائر مراقبة على أنه إشارة ضمنية إلى دعم عسكري أمريكي أكثر تقدماً.

ويرى مراقبون أن تهديد بوتين يكشف عن حساسية موسكو البالغة تجاه أي سلاح غربي يتيح لأوكرانيا استهداف العمق الروسي، وهو ما قد يغيّر قواعد الاشتباك القائمة حتى الآن. وفي المقابل، يواصل القادة الغربيون مناقشة مستويات الدعم العسكري لكييف وسط تحذيرات من أن أي تصعيد غير محسوب قد يوسّع نطاق الحرب إلى مواجهة أوسع مع روسيا.

بهذا الموقف، يبعث الكرملين برسالة قوية إلى واشنطن وحلفائها، مفادها أن حدود الدعم الغربي لأوكرانيا تقف عند خطوط حمراء تراها موسكو مساساً مباشراً بأمنها القومي، وأن تجاوزها قد يقود إلى سيناريوهات أكثر خطورة على الاستقرار الدولي.