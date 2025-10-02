كريستال بالاس يبدأ مشواره في دوري المؤتمر بانتصار تاريخي

استهل فريق كريستال بالاس الإنجليزي مشواره في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بانتصار ثمين خارج ملعبه على دينامو كييف الأوكراني بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم مساء الخميس.

وسجل دانييل مونيوز هدف التقدم في الدقيقة 31، قبل أن يضيف إيدي نيكيتاه الهدف الثاني بالدقيقة 58، فيما لعب الفريق منقوصًا منذ الدقيقة 76 بعد طرد بورنا سوسا.

وبحسب رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد رفع هذا الفوز رصيد كريستال بالاس إلى 19 مباراة متتالية دون هزيمة في مختلف البطولات، وهو رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ النادي، ليعكس العمل الكبير للمدرب النمساوي أوليفر جلاسنر الذي نجح في بناء فريق صلب أثبت قدرته على المنافسة محليًا وأوروبيًا.