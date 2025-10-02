قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر عيار 14 اليوم 3-10-2025
وأنت في البيت| أسرع طريقة لاستخراج الفيش والتشبيه.. الشروط والخطوات والأوراق المطلوبة
البيئة: عقوبات رادعة تصل إلى مليون جنيه لحرق المخلفات
رقص خادش وملابس خليعة.. كواليس سقوط التيك توكر منة أشرف
كريستال بالاس يبدأ مشواره في دوري المؤتمر بانتصار تاريخي
يحيى الفخراني: "الكيف" و"خرج ولم يعد" سيظلان حاضرين وسط الجمهور
من تبة الشجرة لمعركة المنصورة الجوية.. تعرف على أبرز معارك حرب أكتوبر
محمد رمضان يعلن دخول اسمه في المرحلة الأولى لجوائز جرامي
رئيس التحالف الوطني السوداني: الرئيس السيسي نجح في تحقيق استقرار شامل لمصر
إدارة ترامب تبلغ الكونجرس عن دخول البلاد في صراع مسلح.. ماذا حدث ؟
أول مرة بحضر مهرجان.. رياض الخولي: تكريم الإسكندرية على حياة عيني أثلج صدري
توك شو

أكد ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، أن الوزارة تعمل منذ أكثر من شهرين على عدة محاور لمواجهة مشكلة السحابة السوداء الناتجة عن حرق قش الأرز، موضحًا أن الجهود شملت حملات توعية للمزارعين والمتعهدين بالتعاون مع وزارة الزراعة والمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز.

وأوضح أن المساحة المصرح بها لزراعة الأرز هذا العام بلغت 826 ألف فدان، إلا أن إجمالي المساحات المزروعة وصل إلى نحو مليون و200 ألف فدان، وهو ما استدعى التعامل مع هذه الزيادة بشكل مباشر.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين منة فاروق ونانسي نور، مقدمتي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الجولة المفاجئة التي قامت بها الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، شملت محافظتي الدقهلية والقليوبية للتأكد من سير العمل في مواقع التجميع.

وأوضح، أن إجمالي المواقع التي سيتم فتحها هذا العام بلغ 561 موقعًا، بزيادة 200 موقع عن العام الماضي الذي شهد 350 موقعًا فقط، مؤكدًا، أن هذه الزيادة ستنعكس على كميات القش التي يتم تجميعها، بما يحقق عائدًا بيئيًا وصحيًا واقتصاديًا للدولة المصرية.

وأوضح رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات أن الوزارة لم تكتفِ بفتح مواقع التجميع فقط، بل وفرت المعدات اللازمة من خلال الميكنة الزراعية لتأجيرها للمزارعين والمتعهدين بهدف تسهيل عمليات التجميع والكبس والفرم.

وأكد أن المزارعين باتوا يحققون عائدًا اقتصاديًا من خلال بيع القش للمتعهدين، حيث يتم استخدامه في صناعات متعددة مثل الأعلاف والورق والأخشاب والأسمدة.

وشدد عبد الله على أن الدولة وفرت كافة السبل لتحويل قش الأرز من عبء بيئي إلى مصدر اقتصادي، لكن في المقابل تم وضع عقوبات رادعة لمن يخالف التعليمات.

وأوضح أن المادة 20 من قانون تنظيم إدارة المخلفات تنص على غرامات تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل في بعض الحالات إلى مليون جنيه، مؤكدًا أن الهدف من هذه العقوبات هو ردع المخالفين وضمان الالتزام الكامل بالمنظومة التي تساهم في حماية البيئة وصحة المواطنين.
 

