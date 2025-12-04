قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار مساء اليوم 4-12-2025
مرصوص على الأرض.. ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع البسكويت بالحوامدية في الجيزة
حقيقة انتشار الدواجن السردة في الأسواق.. الشعبة تحذر والزراعة تنفي | تفاصيل
ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس
حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025
أرخص 5 سيارات زيرو صيني في مصر .. مواصفات مرسيدس بنز G63 موديل 2026
الكويت تعلن سحب جواز السفر 5 سنوات ممن يُضبط متورطا بالمخدرات خارج البلاد
كيفية الاستعلام عن مساعدات تكافل وكرامة 2025
شعور وهمي بالشفاء.. تحذيرات مشددة من الصحة: حقنة هتلر تهدد الحياة
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين خط أحمر.. وإسرائيل لا تملك وحدها قرار فتح وإغلاق معبر رفح
كامل الوزير يتفقد جناح اتحاد الصناعات المصرية في إيديكس 2025 ويؤكد توطين الصناعات الاستراتيجية
من سجون حماس إلى العمالة لإسرائيل.. السجل الأسود لـ ياسر أبو شباب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

أعلى عائد شهري وربع سنوي في البنك الأهلي.. استثمار مضمون لأموالك

أعلى عائد شهري من البنك الأهلي
أعلى عائد شهري من البنك الأهلي
عبد الفتاح تركي

هل تبحث عن أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري؟.. تشهد شهادات البنك الأهلي المصري 2025 اهتمامًا واسعًا من المواطنين خلال الساعات الماضية، بعدما تصدرت محركات البحث عقب إعلان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21% و22% على الترتيب.

يتزامن ذلك مع ارتفاع رغبة قطاع كبير من الأفراد في تأمين مدخراتهم عبر أوعية ادخارية تمنح عائدًا مجزيًا ومستقرًّا، خاصة في ظل استمرار الطلب على الشهادات طويلة الأجل التي توفر عوائد ثابتة أو متدرجة تتماشى مع خطط العملاء المختلفة.

كارت ميزة من البنك الأهلي

ويواصل البنك الأهلي المصري تقديم مجموعة متنوعة من الشهادات الادخارية التي تتسم بالتنافسية سواء من حيث سعر العائد أو سهولة الإجراءات أو إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة. 

وحتى اللحظة، لم تُجر أي تعديلات جديدة على معظم الشهادات بعد قرار تثبيت أسعار الفائدة، باستثناء تحديث مهم أعلن عنه محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك، والذي أكد تعديل العائد على الشهادة البلاتينية لمدة ثلاث سنوات ليصبح 17% للعائد الشهري.

كما تم تحديث العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج وفق التفاصيل الآتية..

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

تستمر مدة الشهادة ثلاث سنوات، وتتميز بعائد متدرج يمنح 21% في السنة الأولى و16.75% في السنة الثانية و13.5% في السنة الثالثة، على أن يكون صرف العائد شهريًا.

وتتيح الشهادة إمكانية الاسترداد بعد مرور ستة أشهر من يوم العمل التالي للشراء بالقيمة الاسمية في نهاية مدتها.

فرع البنك الأهلي بجامعة المنيا

كما تشمل مزايا إضافية منها إمكانية الاقتراض أو إصدار بطاقة ائتمان بضمان الشهادة، مع بدء احتساب العائد من اليوم التالي للشراء.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

تأتي هذه الشهادة أيضًا بمدة ثلاث سنوات، لكنها توفر عائدًا سنويًا متدرجًا يبدأ بــ 23% في السنة الأولى ثم 18.5% في السنة الثانية و14% في السنة الثالثة.

وتتم عملية الاسترداد بعد مرور ستة أشهر بالقيمة الاسمية بنهاية المدة، وتتيح جميع مزايا الشهادات الأخرى من حيث إمكانية الاقتراض أو إصدار بطاقة ائتمانية، ويبدأ احتساب العائد من اليوم التالي للشراء.

الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت الشهري

تُعد من أكثر الشهادات التي تحظى بمتابعة العملاء، إذ تبلغ مدتها ثلاث سنوات ويبلغ سعر العائد عليها 17% شهريًا بعد التعديل المعلن.

وتظل الشهادة ثابتة العائد طوال مدة احتفاظ العميل بها، بينما يُسمح بالاسترداد بعد مرور ستة أشهر بالقيمة الاسمية عند انتهاء المدة، وتمنح كذلك إمكانية الاقتراض أو الحصول على بطاقة ائتمان، مع بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي للشراء.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

تبلغ مدة هذه الشهادة ثلاث سنوات، وتتميز بعائد متغير يساوي سعر الإيداع لدى البنك المركزي مضافًا إليه 0.25%، ويُصرف العائد ربع سنوي، وقد بلغ سعره الحالي 22.25% ربع سنوي.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الشراء، وتتيح إمكانية الاقتراض وإصدار بطاقات الائتمان، كما يتغير عائدها بصورة تلقائية مع تغير سعر الإيداع الصادر عن البنك المركزي.

وظائف البنك الأهلي المصري 2025 .. رابط التقديم والشروط والأوراق المطلوبة

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

تأتي هذه الشهادة بمدة خمس سنوات وبعائد ثابت قدره 14.25% يُصرف شهريًا.

وتتيح إمكانية الاسترداد بعد مرور ستة أشهر بالقيمة الاسمية في نهاية المدة، مع إمكانية الاقتراض أو إصدار بطاقة ائتمان، ويبدأ احتساب العائد من الشهر التالي للشراء.

شهادة أمان المصريين

تتميز شهادة أمان المصريين بكونها موجهة لفئات واسعة من المواطنين، حيث تبلغ مدتها ثلاث سنوات وتقدم عائدًا تراكميًا بنسبة 13% يُصرف في نهاية المدة.

وتبدأ فئات الشراء من 500 جنيه وحتى 2500 جنيه كحد أقصى. ويسمح باستردادها في أي وقت أو عند انتهاء المدة بالقيمة الاسمية بعد خصم أقساط التأمين، ولا يمكن الاقتراض أو إصدار بطاقات ائتمان بضمانها.

شعار البنك الأهلي المصري

وتشمل مزايا تأمينية منها وثيقة حياة دون كشف طبي من سن 18 إلى 59 عامًا، وتعويض يصل إلى 50 ألف جنيه لحالات الوفاة الطبيعية و250 ألفًا في حالة الوفاة بحادث، مع إمكانية صرف التعويض كدفعة واحدة أو معاش شهري.

كما تتيح الدخول في سحب ربع سنوي على جوائز بقيمة عشرة آلاف جنيه لعدد 200 فائز، وتتوفر إمكانية شرائها عبر محفظة فون كاش، وهي متاحة للأفراد والجهات بشرط عدم استردادها خلال أول ست سنوات.

البنك الأهلي يزين أبراجه احتفالا بـ 125 عاما على إنشائه

بهذه الخيارات المتنوعة، يواصل البنك الأهلي المصري تعزيز دوره كأحد أهم مزوّدي المنتجات الادخارية في السوق، مستهدفًا تلبية الاحتياجات الاستثمارية لمختلف الفئات وفق عوائد تنافسية واستقرار مالي يضمن الحفاظ على قيمة المدخرات.

البنك الأهلي أعلى عائد شهري للوديعة أعلى عائد شهري في البنك الأهلي أعلى عائد ربع سنوي

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

الشيشة

الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل

لاعب نادي الزهور

لغز المنشطات وجنازة مهيبة.. كواليس وتفاصيل وفاة يوسف محمد لاعب نادي الزهور | القصة الكاملة

حديقة الحيوان

أكبر نقلة في تاريخ حديقة الحيوان.. تطوير شامل يحولها إلى وجهة عالمية

نواف بوشل

نواف بوشل: نحترم جزر القمر.. وهدفنا الفوز وبلوغ الدور المقبل في كأس العرب

كريم فؤاد

مصير استبدال لاعب منتخب مصر بعد إصابته… قرار معلق بانتظار الموافقة

ليونيل ميسي

ميسي يلمّح لاحتمال غيابه عن مونديال 2026 ويترك الباب مفتوحًا أمام الاعتزال الدولي

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

مروة صبري

طريقة عمل مشروب الكاكاو .. 4 وصفات في 5 دقائق

طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى منيا القمح ويوقع غرامة مالية على شركة الأمن |صور

وكيل وزارة الصحة بالشرقية

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الحاجة سبيلة

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

