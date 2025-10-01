قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البلشي يدعو لانعقاد مجلس نقابة الصحفيين من جريدة الوفد.. الأحد المقبل
اعتراض الرئيس يُعيد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. و«فنجري»: جاهزون للبنية التكنولوجية خلال عام
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا
عقب إطلاق "السردية الوطنية".. رئيس الوزراء يحدد مهام الوزارات ويستعرض خطة التنمية 2030
ضربوه بالشبشب.. فيديو مثير للجدل حول اعتداء أولياء أمور على مدرس بمدرسة في المنيب
وزير العدل: بدائل الحبس الاحتياطي كافية ولا حاجة لإضافة أخرى في الإجراءات الجنائية
استخراج الشهادة الصحية للزواج 2025.. السعر والأماكن
المادة 13 تهدد الشحات.. نجم الأهلي مهدد بالإيقاف بسبب قمة الزمالك
محافظ المركزي: مؤتمر البنوك الأورومتوسطية فرصة قيّمة لتعميق أواصر التعاون بين الدول
منازل ومستشفيات غزة.. أنقاض شاهدة على جرائم الاحتلال
رئيسة المفوضية الأوروبية: لن نسمح لروسيا بزرع الشقاق والقلق في مجتمعاتنا
اكتشف علاقته بشقيقته.. سائق يجبر شابا على ارتداء ملابس حريمي بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة البيئة تبحث مع محافظ القاهرة إجراءات النقل الآمن لمجزر البساتين إلى 15 مايو

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
حنان توفيق

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعا "موسعا" مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة،   لمناقشة الجهود الحالية والمستقبلية لتطوير المجازر الحيوانية خاصة مجزر البساتين والعمل على النقل الآمن له إلى منطقة ١٥ مايو، والتوسع في انتاج الغاز الحيوي والأسمدة العضوية، موجهة بضرورة إنشاء وحدة للبيوجاز داخل المجزر للاستفادة من كافة المخلفات الحيوانية، وكذلك خطط العمل والتحديات والحلول المقترحة لدعم هذا التوجه البيئي والاقتصادي الهام، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، وياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور زغلول خضر مستشار وزيرة التنمية المحلية للمجازر، واللواء يحيى الأدغم سكرتير عام المحافظة ، واللواء باسم عمارة مدير مديرية إسكان القاهرة ، واللواء احمد الدميرى المشرف العام على إدارة الاعلام والعلاقات العامة ولفيف من قيادات وزارة البيئة ومحافظة القاهرة وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة خلال الاجتماع على سعي وزارة البيئة في مراعاة البعد البيئي في عملية رفع كفاءة وتطوير المجازر الحكومية على مستوي الجمهورية، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، والاستغلال الأمثل لكافة المجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها، من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مثالية.

ووجهت عوض بضرورة إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي من قبل أحد المراكز المعتمدة من وزارة البيئة وكذلك المراجعة الدقيقة للمقايسة والرسومات  الخاصة بمجزر ١٥ مايو من قبل محافظة القاهرة لدراستها وتوفير مكان داخل المجزر لوحدة البيوجاز والكوكر، لرفع كفاءة إنتاجية المجزر ، ولتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المجازر بما يخدم البيئة.

وشددت د.منال عوض على ضرورة إشراك القطاع الخاص في منظومة المجازر الحيوانية خاصة مجزر ١٥ مايو لضمان الاستفادة القصوى من مخرجات المجزر بما يساهم في تحقيق الاستدامة البيئية والحصول عى حياة بيئة آمنة للمواطنين.

وأوضحت عوض سعى وزارة البيئة للتوسع في إنشاء وحدات البيوجاز داخل المجازر الحيوانية والاستفادة بما ينتجه من مخلفات في صورة طاقة حيوية وإنتاج اسمدة عضوية تستفيد بها الأراضي الزراعية ، ومن ثم تقليل الاعتماد على الأسمدة الكيماوية، حيث يتم ادخال روث الحيوانات ومخلفات الأمعاء لإنتاج غاز حيوى وسماد عضوي ، يساهم في إنتاج محاصيل ذات جودة عالية ومحاصيل عضوية، وتعظيم إنتاج الأراضي والمساهمة في فتح مزيد من الفرص لتصدير منتجاتها للأسواق الخارجية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة البيئة ستسعى جاهدة الي التعاون مع محافظة القاهرة لتذليل كافة العقبات للاستفادة من التوسع في مساحة مجزر ١٥ مايو لإعادة تشغيله.

ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ان مجزر ١٥ مايو تم إنشاؤه منذ عام ٢٠١٥ ، وحصل على موافقة بيئية، ثم قامت المحافظة طبقا للتوجيهات الرئاسية بالإعداد لنقل مجزر البساتين إلى مجزر ١٥ مايو والتجهيز لإفتتاحه، مضيفا ان المحافظة حصلت على تصريح بتوسيع المجزر من خلال توفير ١٠ أفدنة تم استلامها من قبل جهاز ١٥ مايو ، حيث تم التعاقد بين الهيئة العربية للتصنيع ومحافظة القاهرة لتشغيل المجزر.

وأوضح المحافظ انه سيتم إعداد دراسة تقييم الأثر البيئى للمشروع للحصول على الموافقة البيئية من قبل وزارة البيئة، معربا عن رغبته في الإنتهاء فى أسرع وقت من الدراسات والرسومات لنقل المجزر بشكل بيئى آمن.

كما تمت الإشارة خلال الاجتماع الي مدفن الطوب الرملي بمحافظة القاهرة الذى تم إغلاقه غلقا آمنا وكيفية الاستفادة منه واستغلاله بالشكل الأمثل.

سبل وإجراءات النقل الآمن مخلفات المجازر الحيوانية وأسمدة عضوية لتطوير المجازر الحيوانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

ترشيحاتنا

صدى البلد

محافظ الفيوم يتابع خطة نقل الباعة الجائلين لتوفير السيولة المرورية بمدينة إطسا

صدى البلد

محافظ الشرقية: القطاع الزراعي أحد الركائز في الاقتصاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

صدى البلد

محافظ كفر الشيخ: البرنامج التدريبي"إعداد القيادات التنفيذية لمواجهة مشكلة المخدرات"يعكس التزام الدولة بالتصدي لآفة المخدرات

بالصور

أخبار السيارات| هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد.. وهذا الزر في كيا يؤدي إلى كارثة

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

سيارة روبوتية تربك شرطة كاليفورنيا بعد مخالفة مرورية دون سائق

مركبة ذاتية القيادة
مركبة ذاتية القيادة
مركبة ذاتية القيادة

ألمانيا تحظر على الجيش الأمريكي استخدام سيارات تسلا سايبرتراك.. ما السبب؟

سايبرتراك
سايبرتراك
سايبرتراك

هدى المفتي تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

هدى المفتى تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
هدى المفتى تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
هدى المفتى تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها

فيديو

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد