المجلس الوطني الفلسطيني: مصر ركيزة أساسية في الجهود الرامية إلى حماية شعبنا
الصلعا.. قرية العلم والقرآن في قلب سوهاج
الصحفيين تتعاقد مع تطبيق "يداوي" لتوصيل الأدوية للأعضاء بمصاريف مخفضة
حريق محدود بجوار معبد موت بالأقصر دون إصابات.. والحماية المدنية تسيطر
محافظ أسوان يتفقد السوق الرئيسي بمنطقة السيل الجديد وسط ترحيب الأهالي
سم قاتل.. ماذا يحدث لطفلك عند تناول المشروبات الغازية؟
نشرة المرأة والمنوعات | التدخين الإلكتروني يزيد خطر الإصابة بمرض السكري.. كوب ماء قبل الإستحمام ينقذ حياتك لهذه الأسباب
أخبار التوك شو| الفنانة منى هلا تكشف عن زواجها المدني.. حقيقة انتشار مرض اليد والقدم والفم بين الأطفال
نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس.. ننشر أبرز بيانات حرب أكتوبر في أول أسبوع قتال
مجلس النواب يشكل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع الإجراءات الجنائية
ننشر.. تشكيل لجنة إعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعترض عليها
إدارة أحادية تخلق أزمات.. سوء إدارة سد النهضة يهدد السودان
وزيرة البيئة في جولة مفاجئة لمنظومة جمع قش الأرز بالدقهلية والقليوبية

حنان توفيق

قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بجولة تفقدية مفاجئة لمواقع تجميع قش الأرز بمحافظتي الدقهلية والقليوبية، وذلك في إطار متابعتها الحثيثة لتنفيذ منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بظاهرة السحابة السوداء، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية.

ووجهت منال عوض بسرعة التنسيق مع الميكنة الزراعية التابعة لمديريات الزراعة لضمان استدامة المعدات الخاصة بتجميع قش الأرز، حيث تم تلقي عدد ١٦٦ طلبا لتأجير معدات جمع وكبس قش الأرز بمواقع مختلفة بمحافظات المنظومة، وتم تأجير عدد ١١١ معدة حتى الآن، وتقدم من محافظة الدقهلية عدد ٦٠ طلبا لتأجير معدات جمع وكبس قش الأرز، وتم تأجير عدد ٤٠ معدة حتى الآن، كما تم تلقي طلبات لفتح عدد ٥٦١ موقع تجميع بمحافظات المنظومة، تم فتح عدد ٤١١ موقعا منها حتى الآن، وتحتل محافظة الدقهلية النسبة الأكبر في عدد المواقع التي تم فتحها وصلت إلى ٢٢٠ موقعا، ووصل حجم الجمع بالمحافظة إلى ٧٧ ألف طن قش أرز، بالإضافة إلى فتح مواقع جمع بمحافظة القليوبية.

كما تحاورت الدكتورة منال عوض خلال زيارتها مع المزارعين والمتعهدين بالمواقع في محافظتى الدقهلية والقليوبية ، وأكّدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على الأهمية الاقتصادية والبيئية من الاستفادة بقش الأرز سواء بجمع وتحويلها إلى منتجات أخرى، وأيضاً العائد على الصحة والبيئة نتيجة الحد من حرق قش الأرز وكذا عدم حرقه.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على المزارعين والمتعهدين بأهمية الإسراع في جمع المخلفات الزراعية من الأراضي لإتاحة الفرصة لإخلائها وتأهيلها لاستقبال زراعة المحاصيل الأخرى، كما طالب وزيرة التنمية المحلية ، المتعهدين بضرورة الإسراع في جمع وكبس قش الأرز حتى يتم الاستفادة منه وعدم إهدار مورد بيئي هام.

وهذا وتناشد الدكتورة منال عوض ، السادة المواطنين بسرعة الإبلاغ عن حالات حرق قش الأرز على الخط الساخن لغرفة الأزمات والكوارث رقم 0220532503 أو رقم الواتس اب 01222693333 لخدمة المواطنين بوزارة البيئة حتى يتم التعامل الفورى مع تلك الحالات وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين.

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

لقطة من الفيديو

هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

أسطول الصمود

أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد

حالة الطقس

أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

غزة

الأطفال بلا تعليم.. منازل غزة تتحول إلى منطقة غير قابلة للحياة

غزة

منازل غزة تتحول لمنطقة غير قابلة للحياة.. والأطفال بلا تعليم

الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا

محافظ قنا: 50 مليار جنيه استثمارات تنموية.. وطفرة غير مسبوقة في الصحة والتعليم

بالصور

طريقة عمل العيش الفينو بوصفة الشيف نادية السيد.. طري ولذيذ زي الأفران

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل

تموين الشرقية يضبط طن ونصف شاورما دجاج مجهولة المصدر

جانب من الحملة

طريقة عمل صابون الأطباق في المنزل ببدائل طبيعية وآمنة

وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن

فوائد البلح الرطب.. طاقة طبيعية وصحة للجسم في ثمرة واحدة

فوائد البلح الرطب الصحية

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المتهم

ضبط المتهم بالتعدى على جارته بالإسكندرية

المتهمين

القبض على متهمين بترويج مخدرات ببولاق الدكرور

كلب ينهي حياة صاحبته

‎كلب يتسبب في وفاة مالكته خلال عراك على ناجيت ماكدونالدز

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

