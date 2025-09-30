وكيل تعليم الغربية يؤكد أهمية الالتزام بالتعليمات الوزارية لتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية المهندس ناصر حسن، انتظام العملية التعليمية على مستوى الإدارات التعليمية العشر وارتفاع نسبة حضور الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية، مشددا أهمية الالتزام بالتعليمات الوزارية وتكثيف الجهود لتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة تساعد على تحقيق أفضل النتائج التعليمية والتربوية .



وقال وكيل التعليم - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الثلاثاء/- إن المدارس هي أساس بناء الأجيال وأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالارتقاء بالعملية التعليمية، موجهاً الشكر للجميع على الجهد الملموس، مؤكدا أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات أشرف الجندي محافظ الغربية.



وشدد وكيل التعليم على ضرورة المتابعة الفنية المستمرة للمعلمين بالفصول الدراسية، مشيراً إلى أهمية التفاعل الإيجابي داخل الفصل، والانضباط، وتحقيق الاستفادة القصوى من اليوم الدراسي لجميع الطلاب، وتفعيل الأنشطة التربوية بالمدرسة، ومنع استخدام العقاب البدني، وعدم استخدام العصا حتى ولو في الشرح، مؤكداً على ضرورة توفير بيئة تعليمية جيدة وجاذبة لأبنائنا الطلاب .