وزير الثقافة يبحث مع نظرائه الدوليين دعم مرشح مصر لمنصب مدير اليونسكو
ترامب يهدد حماس لقبول خطة إنهاء الحرب في غزة
البنك الدولي: استراتيجية مصر الوطنية للمدن الذكية تضع المواطن في قلب التحول العمراني
نظير عياد: الفتوى الدقيقة والمراجعة المتقنة ضمانة للثقة بالمؤسسة الإفتائية
مدبولي يتابع موقف تنفيذ مقر ديوان محافظة المنوفية ومستشفى شبين الكوم الجديد
دار الإفتاء توضح ضوابط إخراج الزكاة على الوديعة البنكية وشهادات الاستثمار
ترامب: قادة الدول العربية والإسلامية ساهموا في خطة السلام بغزة
مفتي الجمهورية يستمع لآراء جمهور المستفتين حول خدمات دار الإفتاء
رئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية الجديدة بشبين الكوم
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025
قمة السيسي وبن زايد تعكس تحالفا استراتيجيا| ومحلل: دليل على الثقة والمصالح المشتركة
بعد افتتاح أكاديمية دينا | مديحة حمدي: الرقص فن.. المشكلة في اللي بيتلبس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وكيل تعليم الغربية يؤكد أهمية الالتزام بالتعليمات الوزارية لتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة
أ ش أ

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية المهندس ناصر حسن، انتظام العملية التعليمية على مستوى الإدارات التعليمية العشر وارتفاع نسبة حضور الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية، مشددا أهمية الالتزام بالتعليمات الوزارية وتكثيف الجهود لتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة تساعد على تحقيق أفضل النتائج التعليمية والتربوية .


وقال وكيل التعليم - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الثلاثاء/- إن المدارس هي أساس بناء الأجيال وأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالارتقاء بالعملية التعليمية، موجهاً الشكر للجميع على الجهد الملموس، مؤكدا أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات أشرف الجندي محافظ الغربية.


وشدد وكيل التعليم على ضرورة المتابعة الفنية المستمرة للمعلمين بالفصول الدراسية، مشيراً إلى أهمية التفاعل الإيجابي داخل الفصل، والانضباط، وتحقيق الاستفادة القصوى من اليوم الدراسي لجميع الطلاب، وتفعيل الأنشطة التربوية بالمدرسة، ومنع استخدام العقاب البدني، وعدم استخدام العصا حتى ولو في الشرح، مؤكداً على ضرورة توفير بيئة تعليمية جيدة وجاذبة لأبنائنا الطلاب .

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

