الثانوية العامة شرطا لضم خريجي الحقوق لنقابة المحامين.. تفاصيل جديدة
القانون يحظر عزل أو حرمان ذوي الإعاقة من الرعاية الطبية أو المجتمعية
مدبولي يتابع ما يتم تنفيذه من إجراءات عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية.. برنامج تنفيذي يحدد مهام الوزارات
أذكار المساء كاملة ومكتوبة.. أدعية نبوية تحفظك وتشرح صدرك
119 ألف دولار.. فيفا يغرم الزمالك في شكوي مدرب برتغالي
حالة وحيدة تنقذ منتخب مصر من الإقصاء بمونديال الشباب
الداخلية تكشف حقيقة التنقيب عن الآثار داخل مدرسة بالمنيا
إخلاء سبيل قبطان الغواصة سندباد في قضية غرق السياح الروس بالغردقة
شاهد.. سر رفض محمد صلاح التوقيع على قميص فلسطيني
بعد القصف الإسرائيلي.. ترامب يوقع أمرا يعتبر أي هجوم على قطر «تهديدا لأمن أمريكا»
الرقابة المالية تصدر قرارًا بتنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا
انخفاض أسعار البيض والدواجن.. وسعر الكرتونة العادل لا يتجاوز 125 جنيهًا
أخبار البلد

وزير الطيران يبحث مع "الإيكاو" دعم مصر في برامج الحماية المدنية الصديقة للبيئة

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني
نورهان خفاجي

التقى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بالسيدة بيرلا بينيدا، مسؤولة برامج دعم الدول بمنظمة الإيكاو، على هامش فعاليات الدورة الـ42 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) المنعقدة في مونتريال – كندا.

شهد اللقاء استعراض برامج الدعم المقدمة من المنظمة، خاصة في مجال تعزيز منظومة الحماية المدنية وتطوير خدمات الإطفاء والإنقاذ بالمطارات ، من خلال تقديم دعم مادي لتزويد عدد من المطارات  بمواد ومعدات حماية مدنية صديقة للبيئة، بما يواكب أعلى معايير السلامة الدولية.

شراكة استراتيجية

وفى هذا السياق ، أعرب الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني عن  ترحيبه بالتعاون مع منظمة الإيكاو فى هذا الشأن ، باعتباره شراكة استراتيجية تدعم خطط الدولة في تطوير قطاع الطيران المدني ورفع كفاءة أنظمة التشغيل والسلامة وفق أحدث المعايير العالمية.

ومن جانبها، أوضحت السيدة بيرلا بينيدا أن برنامج الإيكاو يستهدف تقديم دعم مادي لبرامج الحماية المدنية من خلال تمويل مشروعات التخلص التدريجي من المواد المضرة بالبيئة، مؤكدة حرص المنظمة على مساندة خطط وزارة الطيران المدني في تطوير المطارات المصرية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والمعايير الدولية للسلامة.

وزير الطيران بيرلا بينيدا الإيكاو منظمة الطيران المدني الدكتور سامح الحفني

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

أرشيفية

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025

منتخب مصر الوطني

مرموش قيد الانتظار.. 5 محترفين بقائمة منتخب مصر لمواجهة جيبوتي

محمد الجارحي

وفاة عم محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي

ممدوح عباس

ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق يعلن اقتراب عودة أرض أكتوبر للزمالك

بالصور

طريقة عمل الكفتة المشوية فى المنزل

أسعار أرخص 5 سيارات "زيرو" موديل 2026 بالسوق المصري

بفستان جريء.. مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها

أخبار السيارات| هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد.. وهذا الزر في كيا يؤدي إلى كارثة

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

