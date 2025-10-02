عبد العزيز مخيون يهدي تكريمه في مهرجان المونودرما إلى عبد الرحمن أبو زهرة ورشوان توفيق

رصدت عدسة صدي البلد صور للفنان عبد العزيز مخيون في افتتاح مهرجان المونودرما في نسخته الثامنة حيث حرصت علي حضور تركيمها و اهدت التكريم للفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة و رشوان توفيق.



حرص على الحضور العديد من النجوم أحمد وفيق ، عبد العزيز مخيون ، أيمن الشيوي ، هالة صدقي ، عايدة فهمي ، جيهان أنور العديد من النجوم



يذكر أن وأوضح رئيس المهرجان، أنه يشهد حفل الافتتاح كوكبة كبيرة من الوفود العربية والأجنبية المشاركة بعروضها المسرحية فى الدورة الثامنة للمهرجان، ومنهم وفود من دول: “ألمانيا، بولندا، رومانيا، أسبانيا، سلوفاكيا، مصر، فلسطين، الأردن، العراق، السعودية، الإمارات، السودان”.

يشارك فى المهرجان بدورة هذا العام 17 عرضا مسرحيا، ويقدم المهرجان ثلاث ورش فنية، الورشة الأولى ماستر كلاس فى السينوغرافيا بعنوان "تشكيل الفراغ فى المونودراما" للفنان حازم شبل - مصر، والورشة الثانية "الجسد على المسرح" للفنان كرزيستوف روغاسيفيتش - بولندا، والثالثة ورشة "المونودراما والكوميديا" للفنان نصار النصار - الكويت .

وضمن فعاليات المهرجان للإحتفاء بمئوية ميلاد عبقري المسرح "بيتر بروك"، تقام ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة، يتحدث فيها كلا من : الكاتب السعودي الكبير فهد الحارثي، المخرج المصري الكبير عصام السيد، بالإضافة إلى كوكبة أخرى من المتحدثين الأجانب، ويدير الندوة الدكتور محمود سعيد.

كما تضم هذه الدورة ثلاث منصات وهى : "أيام القاهرة لمونودراما الشاشة" وتقام بسينما الهناجر، "أيام القاهرة للحكواتي" وتقدم يومى الجمعة والأحد 3 و 5 أكتوبر على مسرح قبة الغوري، "أيام القاهرة لمونودراما الصعيد" وتشمل بعض العروض التى يقدمها شباب الصعيد بالإضافة إلى عدد من الورش الفنية