نتنياهو يوجه رسالة إلى البحرية الإسرائيلية بشأن أسطول الصمود العالمي

أشاد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجهود جنود وضباط قوات البحرية في اعتراض أسطول الصمود العالمي وضبط النشطاء على متنه، مؤكداً على كفاءة الجيش في تنفيذ العمليات البحرية الدقيقة.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن القوات البحرية اعترضت عدداً من السفن التابعة لأسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن ركابها سيتم نقلهم إلى ميناء إسرائيلي لضمان سلامتهم.

وأوضحت خارجية الاحتلال أن جميع الركاب الذين تم اعتراضهم كانوا بأمان وبصحة جيدة، وأن السفن خضعت لعملية تفتيش دقيقة قبل نقلها إلى ميناء أسدود.

وأضافت أن بعض السفن لا تزال تحت السيطرة، مع استمرار العمليات لتأمين السيطرة الكاملة على جميع وحدات الأسطول.

وأكدت البحرية أن الأسطول تلقى تحذيرات متكررة من الاقتراب من «منطقة قتال نشطة»، وطُلب منه تغيير مساره إلى ميناء أسدود لإخضاع المساعدات للفحص الأمني.

وجاء هذا التطور بعد ساعات من عملية السيطرة على بعض السفن واعتقال النشطاء الموجودين عليها، في خطوة تؤكد التزام إسرائيل بضمان أمنها البحري ومنع وصول شحنات غير مصرح بها إلى القطاع.