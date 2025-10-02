قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بوتين: روسيا مستعدة لدعم مقترح ترامب بشأن غزة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع في نادي فالداي الدولي للحوار، أن روسيا مستعدة لدعم مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.
وقال بوتين - في كلمته خلال الاجتماع، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية - : "فيما يتعلق بمقترحات الرئيس ترامب بشأن غزة، قد تستغربون هذا، لكن عمومًا، روسيا مستعدة لدعمها".
وأضاف: "إذا نظرنا عن كثب إلى المقترحات المقدمة، وإذا أدت إلى تحقيق الهدف النهائي الذي طالما تحدثنا عنه"، موضحًا أن روسيا لطالما دعت إلى إقامة دولتين: إسرائيل ودولة فلسطينية".
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا على تواصل مع حركة حماس الفلسطينية، ومن المهم أن تدعم خطة السلام في غزة.
وقال بوتين، متحدثًا عن خطة السلام في غزة خلال اجتماع في نادي فالداي الدولي للحوار: "لدينا اتصالات مع حماس، ومن المهم لنا أن تدعمها حماس أيضًا، وأن تدعمها السلطة الفلسطينية".
ويعقد الاجتماع السنوي الثاني والعشرون لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، تحت عنوان "عالم متعدد المراكز: إرشادات التنفيذ"، في سوتشي من 29 سبتمبر إلى 2 أكتوبر.
