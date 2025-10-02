بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها اليوم على وقع منحنى إيجابي لمؤشراتها



أنهت بورصة الدار البيضاء تداولات، اليوم الخميس، على منحى إيجابي، مدفوعة بانتعاش مجموعة من المؤشرات القطاعية.

فقد ارتفع المؤشر المرجعي “مازي”، الذي يضم جميع المعاملات المدرجة، بنسبة 0,48 % ليستقر عند 18.460,09 نقطة.

بالموازاة ذلك، سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يقيس أداء 20 من أكبر الشركات المدرجة، زيادة بنسبة 0,64 في المائة ليبلغ 1.500,6 نقطة، فيما حقق مؤشر “MASI.ESG” الخاص بالشركات ذات أفضل تصنيف في معايير الاستدامة والحوكمة (ESG) تقدماً أوضح نسبته 1,08 % ليستقر عند 1.262,25 نقطة.

في المقابل، شهد مؤشر “MASI Mid and Small Cap”، المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة، تراجعاً طفيفاً بلغ 0,38 % لينهي التداول عند 1.821,3 نقطة.

أما على صعيد المؤشرات الدولية، فقد أنهى كل من “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15″ و”إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد” جلسة اليوم على وقع ارتفاعات بلغت 0,42 % عند 17.462,21 نقطة، و0,3 % عند 15.914,32 نقطة على التوالي.

