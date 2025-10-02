بوتين: الوضع في الشرق الأوسط متدهور.. والغرب لم يستطع تقديم حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الوضع في الشرق الأوسط متدهور، وأن الغرب لم يستطع تقديم حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال بوتين - في كلمة له في الجلسة العامة الثانية والعشرين لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار في سوتشي، أوردها موقع "روسيا اليوم" - إنه لا يمكن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق الوصفة الغربية.

وفيما يخص الصراع في أوكرانيا، أكد الرئيس الروسي أنه لو تم حل الصراع في أوكرانيا وفقا لمبادئ العالم المتعدد الأقطاب لكان القرار الجماعي أكثر توازنا، لافتًا إلى أنه لو لم يقترب الناتو من حدود روسيا لكان من الممكن تجنب الصراع في أوكرانيا.

وأضاف أن المشاكل الثنائية بين روسيا وأوكرانيا بأنها نتيجة موضوعية لانهيار الاتحاد السوفيتي، منوهًا إلى أن تفكك الاتحاد السوفيتي كان مرتبطا برغبة القيادة الروسية في تجنب المواجهة الأيديولوجية، مضيفا: "الاتحاد السوفيتي لعب دورا حاسما في الانتصار على النازية ونحن فخورون بذلك".

وأكد بوتين أن على الدول الأوربية ألا تستفز روسيا لأن النتائج لن تكون جيدة بالنسبة لهم، مؤكدا أنه إذا أراد أحد التنافس مع روسيا عسكريا فليحاول، قائلاً: "سنرد بشكل ساحق على أي تهديدات لبلدنا"، مشددًا على أنه "لا يمكن هزيمة روسيا استراتيجيا".

وأضاف: "نراقب عن كثب عسكرة أوروبا وهذا أمر يتعلق بأمننا"، مشددًا على أن بعض الدول تريد إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا وإجبار شعبها على المعاناة، وقد حان الوقت لكي يهدأوا.

وقال بويتن: "أتمنى أن تصل حتمية فشل خطة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا إلى أشد العناد بلادة"، لافتا إلى أن "الأسطورة التي يرددها السياسيون الأوروبيون حول احتمال نشوب حرب مع روسيا هي هراء".

وتابع: "أتفق مع نظرية أنه لو كان ترامب في السلطة، لكان من الممكن تجنب الصراع في أوكرانيا"، مؤكدًا أن الغرب لا يشعر بالأسف على الشعب الأوكراني، فهو شعب قابل للتضحية به، لافتا إلى أن مسؤولية الفشل في وقف القتال في أوكرانيا تقع بالدرجة الأولى على عاتق أوروبا.

وأضاف أن هناك تغيرات في الوعي العام في أوكرانيا، على الرغم من عمليات غسل أدمغة السلطات الأوكرانية.

وقال بوتين: "لا داعي لاستفزاز روسيا أبدا كل مرة حدث فيها شيء مماثل، انتهى الامر بشكل سيء بالنسبة للمحرض"، مشيرًا إلى أن رغبة الدول في ضمان أمنها مشروعة وهذا ينطبق على أوكرانيا وروسيا على حد سواء.. منوها إلى أنه بالنسبة للدول الأخرى الوضع في أوكرانيا هو وسيلة لتوسيع نطاق سيطرتها وكسب المال.

وتابع أن النخب الحاكمة في أوروبا تثير الهستيريا وتقول إن الحرب مع روسيا قريبة.. منوها إلى أن بلاده تتابع عن كثب التصريحات بشأن جيش ألمانيا القوي.

وفيما يخص الأمم المتحدة، قال الرئيس الروسي إن الأمم المتحدة لديها مشاكل كثيرة، ولكن لا يوجد شيء أفضل من الأمم المتحدة.

وأضاف أن الأمم المتحدة لديها إمكانات كبيرة لكن السؤال هو كيف تستخدمها الدول.. وأكد ضرورة إصلاح منظمة الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن التعددية القطبية تشير إلى العودة للدبلوماسية الكلاسيكية لحل النزاعات.

ف ع/ر ح م ن