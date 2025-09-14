فحوصات مهمة لاكتشاف أمراض القلب مبكرًا .. احرص عليها

أمراض القلب .. أوصت مؤسسة القلب الألمانية والجمعية الألمانية لأمراض القلب بإجراء الفحوصات المهمّة التالية لاكتشاف أمراض القلب مبكرًا، وذلك بدءًا من عمر 35 سنة:

قياس ضغط الدم بانتظام

يعد ارتفاع ضغط الدم عامل الخطر القابل للتعديل الأكثر شيوعًا لأمراض القلب مثل الرجفان الأذيني أو قصور القلب، وغالبًا ما يمر دون أن يُلاحظ لفترة طويلة. لذلك، من المهم فحص ضغط الدم بانتظام وضبطه على نحو صحيح حين الضرورة.

واقرأ أيضًا:

فحص إيقاع القلب باستخدام تخطيط كهربية القلب

يمكن أن يكشف تخطيط كهربية القلب عن اضطرابات نظم القلب مثل الرجفان الأذيني، وإذا تم اكتشافه وعلاجه مبكرا، ينخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 70%، بحسب دي بي إيه.

قياس مستويات الكوليسترول

يعد ارتفاع مستوى الكوليسترول منخفض الكثافة (LDL) أهم عامل خطر للإصابة بتصلب الشرايين، ومن ثم النوبات القلبية، يوصي الخبراء أيضا بقياس مستوى الدهون في الدم Lp (a) مرة واحدة على الأقل في حياتك.

فحص مستوى السكر في الدم على المدى الطويل

قد يشير ارتفاع مستوى الهيموجلوبين السكري (HbA1c) إلى الإصابة بمرض السكري أو ما قبله، وهو أيضًا علامة تحذيرية لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتساعد القياسات المنتظمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة مبكرًا.

فحص وظائف الكلى

غالبًا ما تصاحب أمراض الكلى مشاكل في القلب. ويمكن أن توفر فحوصات الدم والبول المخبرية مؤشرات مبكرة، وتتيح العلاج الموجه.

وللوقاية من أمراض القلب أوصت مؤسسة القلب الألمانية والجمعية الألمانية لأمراض القلب باتخاذ التدابير التالية:

الإقلاع عن التدخين

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يُعزى نحو واحد من كل خمس وفيات بأمراض القلب والأوعية الدموية حول العالم إلى التدخين، لذا توصي المنظمة بالإقلاع عن التدخين.

مراقبة الوزن

يمكن للأنسجة الدهنية في البطن أو حول القلب أن تزيد من الالتهاب، ولتقييم خطر الإصابة ينبغي قياس محيط الخصر أو تحديد مؤشر كتلة الجسم (BMI) ومواجهته إذا لزم الأمر، وذلك من خلال اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن مع المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.