الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
الرئيس السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري والأوضاع الإقليمية
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

7 علامات تنذر بأمراض القلب.. لا تتجاهلها

ولاء خنيزي

تُعد أمراض القلب من أبرز المسببات الرئيسية للوفاة حول العالم، وغالبًا ما تتطور بصمت على مدى سنوات قبل أن تظهر أعراض واضحة. لهذا السبب، يُعد الانتباه إلى العلامات التحذيرية التي يرسلها الجسم خطوة أساسية لاكتشاف المشكلات القلبية في وقت مبكر، والحد من المضاعفات الخطيرة، وفقًا لما نشره موقع healthsite.

1. تورم القدمين

يُعتبر التورم غير المبرر في القدمين أو الكاحلين من الأعراض التي لا ينبغي تجاهلها، إذ قد يشير إلى ضعف قدرة القلب على ضخ الدم بالكفاءة المطلوبة. هذا الخلل يؤدي إلى تراكم السوائل في الأطراف السفلية، ما يعرف بالوذمة. مع مرور الوقت، قد يمتد التورم إلى الساقين أو حتى البطن، ما يستدعي تقييمًا طبيًا عاجلاً لتحديد السبب بدقة.

2. اضطراب ضربات القلب

الشعور بخفقان سريع أو غير منتظم قد يكون أكثر من مجرد توتر أو قلق نفسي. فالرجفان أو الرفرفة القلبية قد تشير إلى خلل في إيقاع القلب، وهو عرض يرتبط بمشكلات قلبية تستدعي متابعة طبية دقيقة. تجاهل هذا العرض قد يزيد من خطر الإصابة بسكتة قلبية أو جلطات الدم.

3. الدوخة المفاجئة

الدوار أو التعرق البارد دون سبب واضح يمكن أن يكون إنذارًا مبكرًا بوجود مشكلة قلبية كامنة. تكرار الشعور بهذه الأعراض، خاصة عند الاستلقاء أو الوقوف المفاجئ، يستدعي فحص القلب والكشف عن اضطرابات ضغط الدم أو ضعف ضخ الدم.

4. اضطرابات المعدة

رغم أن اضطرابات المعدة غالبًا لا تُرتبط مباشرة بالقلب، إلا أن الانزعاج المستمر في الجزء العلوي من البطن، أو الغثيان غير المبرر، أو عسر الهضم، قد يكون مؤشرًا على انسداد في أحد الشرايين أو ضعف تدفق الدم للقلب، وخاصة عند النساء.

5. ضيق التنفس

صعوبة التنفس دون مجهود يُعد علامة قوية على أن القلب لا يضخ كمية كافية من الدم المؤكسج إلى الجسم. يجب عدم التهاون بهذا العرض، خاصة إذا ظهر أثناء الراحة أو عند القيام بأنشطة بسيطة.

6. التعب المزمن

الشعور بالإرهاق المستمر حتى بعد النوم الكافي قد يكون رسالة مبكرة من الجسم تحذر من ضعف القلب. ويظهر هذا العرض بشكل أكبر لدى النساء قبل النوبة القلبية، ما يجعل الانتباه له ضروريًا.

7. آلام الصدر

يُعد ألم الصدر من أبرز العلامات التحذيرية وأخطرها، إذ قد يشير مباشرة إلى احتمال حدوث نوبة قلبية. استمرار الألم لبضع دقائق، حتى إذا زال، لا يعني زوال الخطر، ويستلزم التدخل الطبي الفوري لتجنب مضاعفات خطيرة قد تهدد الحياة.

