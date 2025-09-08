7 علامات تنذر بأمراض القلب.. لا تتجاهلها

تُعد أمراض القلب من أبرز المسببات الرئيسية للوفاة حول العالم، وغالبًا ما تتطور بصمت على مدى سنوات قبل أن تظهر أعراض واضحة. لهذا السبب، يُعد الانتباه إلى العلامات التحذيرية التي يرسلها الجسم خطوة أساسية لاكتشاف المشكلات القلبية في وقت مبكر، والحد من المضاعفات الخطيرة، وفقًا لما نشره موقع healthsite.

1. تورم القدمين

يُعتبر التورم غير المبرر في القدمين أو الكاحلين من الأعراض التي لا ينبغي تجاهلها، إذ قد يشير إلى ضعف قدرة القلب على ضخ الدم بالكفاءة المطلوبة. هذا الخلل يؤدي إلى تراكم السوائل في الأطراف السفلية، ما يعرف بالوذمة. مع مرور الوقت، قد يمتد التورم إلى الساقين أو حتى البطن، ما يستدعي تقييمًا طبيًا عاجلاً لتحديد السبب بدقة.

2. اضطراب ضربات القلب

الشعور بخفقان سريع أو غير منتظم قد يكون أكثر من مجرد توتر أو قلق نفسي. فالرجفان أو الرفرفة القلبية قد تشير إلى خلل في إيقاع القلب، وهو عرض يرتبط بمشكلات قلبية تستدعي متابعة طبية دقيقة. تجاهل هذا العرض قد يزيد من خطر الإصابة بسكتة قلبية أو جلطات الدم.

3. الدوخة المفاجئة

الدوار أو التعرق البارد دون سبب واضح يمكن أن يكون إنذارًا مبكرًا بوجود مشكلة قلبية كامنة. تكرار الشعور بهذه الأعراض، خاصة عند الاستلقاء أو الوقوف المفاجئ، يستدعي فحص القلب والكشف عن اضطرابات ضغط الدم أو ضعف ضخ الدم.

4. اضطرابات المعدة

رغم أن اضطرابات المعدة غالبًا لا تُرتبط مباشرة بالقلب، إلا أن الانزعاج المستمر في الجزء العلوي من البطن، أو الغثيان غير المبرر، أو عسر الهضم، قد يكون مؤشرًا على انسداد في أحد الشرايين أو ضعف تدفق الدم للقلب، وخاصة عند النساء.

5. ضيق التنفس

صعوبة التنفس دون مجهود يُعد علامة قوية على أن القلب لا يضخ كمية كافية من الدم المؤكسج إلى الجسم. يجب عدم التهاون بهذا العرض، خاصة إذا ظهر أثناء الراحة أو عند القيام بأنشطة بسيطة.

6. التعب المزمن

الشعور بالإرهاق المستمر حتى بعد النوم الكافي قد يكون رسالة مبكرة من الجسم تحذر من ضعف القلب. ويظهر هذا العرض بشكل أكبر لدى النساء قبل النوبة القلبية، ما يجعل الانتباه له ضروريًا.

7. آلام الصدر

يُعد ألم الصدر من أبرز العلامات التحذيرية وأخطرها، إذ قد يشير مباشرة إلى احتمال حدوث نوبة قلبية. استمرار الألم لبضع دقائق، حتى إذا زال، لا يعني زوال الخطر، ويستلزم التدخل الطبي الفوري لتجنب مضاعفات خطيرة قد تهدد الحياة.