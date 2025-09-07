قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير العدل يفتتح غرفتين مؤمنتين للمرأة ضحية العنف بمحكمة القاهرة الجديدة
أسعار العملات الأجنبية في مصر ختام الأحد
أخبار الفن| الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري.. تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية بمدريد
اعترافات إسرائيلية بفشل الحسم العسكري في غزة وتصاعد الانتقادات الداخلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مظاهرات وانتقادات.. إسبانيا تنتفض ضد المجازر الإسرائيلية في غزة| تفاصيل

مظاهرات وانتقادات.. إسبانيا تنتفض ضد المجازر الإسرائيلية في غزة| تفاصيل
مظاهرات وانتقادات.. إسبانيا تنتفض ضد المجازر الإسرائيلية في غزة| تفاصيل
ولاء خنيزي

شهدت العاصمة الإسبانية مدريد تجمعًا واسعًا للمتظاهرين أمام مقر السفارة الإسرائيلية، للتنديد بالجرائم المرتكبة في قطاع غزة، وذلك في إطار دعم "أسطول الصمود"، حيث ندد المتظاهرون بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين من الشعب الفلسطيني، تلك المشاهد التي يتعاطف معها ملايين من سكان العالم ويطالبون بوقف تلك الانتهاكات في حق المدنيين العزل.

شعارات ولافتات المتظاهرين

 وفي التجمع الواسع للمتظاهرين أمام مقر السفارة الإسرائيلية حمل المحتجون شعارات أبرزها: "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة"، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة لابانجورديا الإسبانية.

رفض لمقترحات إسرائيلية متشددة

جاءت هذه الوقفة عقب مقترح قدّمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي لحكومته، يقضي بتشديد الإجراءات ضد احتمالية وصول أسطول الصمود، وهو ما أثار استياءً واسعًا في الأوساط الحقوقية والسياسية الإسبانية.

مشاركة شخصيات بارزة

شارك في المظاهرة المخرج الإسباني المعروف خافيير فيسير، الذي شدد على أن "الصمت ليس خيارًا أمام ما يحدث في غزة"، مضيفًا أن الأمر لا يرتبط بالسياسة أو الأيديولوجيا، بل بـ"الإنسانية الأساسية".

كما ندّد الناشط الحقوقي الفنزويلي لورينت صالح، الحاصل على جائزة ساخاروف، بما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" في غزة، مؤكدًا أن موقفه ينبع من معاناته الشخصية كضحية لانتهاكات حقوق الإنسان.

انتقادات حقوقية ونقابية

من جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد نقابات الصحفيين الإسبان أجوستين يانيل أن قتل نحو 64 ألف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين خلال عامين، يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مشددًا على ضرورة أن تتحرك حكومة إسبانيا لتفعيل حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل.

موقف الحكومة الإسبانية

جدّد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس انتقاداته الحادة لإسرائيل، واصفًا ما يحدث في غزة بأنه "مجزرة غير مقبولة"، وفي مقابلة مع قناة TV3، شدد ألباريس على ضرورة توجيه رسالة واضحة لإسرائيل، مؤكدًا أن استمرار العلاقة معها بشكل طبيعي لم يعد ممكنًا في ظل الانتهاكات الجارية.

دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية

أشار وزير الخارجية الإسباني إلى أن إسبانيا قدّمت 1.1 مليون يورو لدعم جهود المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق بجرائم الحرب في المنطقة، مؤكدًا أنه لا يجد حرجًا في وصف ما يحدث بأنه "إبادة جماعية".

إسبانيا السفارة الإسرائيلية إسرائيل المجازر الإسرائيلية غزة مظاهرات ف إسبانيا مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

الغندور

قاعدين بتضحكوا.. خالد الغندور يهاجم ثنائي الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الذهب

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد

لقاح روسي جديد لعلاج السرطان

أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل

ترشيحاتنا

هل يأثم من لم يصلى صلاة الخسوف

هل يأثم من لم يصلى صلاة الخسوف؟.. الأزهر يجيب

الخسوف

فتاوى| ماذا تفعل عند خسوف القمر؟.. وهل الظاهرة من علامات الساعة؟.. وكيفية صلاتها بالمنزل

الصلاة

صل صلاة مودع .. عالم أزهري يوضح المقصود من الحديث

بالصور

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال

قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح بمهرجان مراسي

حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح

أطعمة ومشروبات تعمل كـ درع غذائي يصد أمراض القلب

اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب

فيديو

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

ايمان عبد اللطيف

فرص لسقوط الأمطار.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

ايمان عبد اللطيف

موعدها وأماكن إقامتها .. الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف اليوم

عمرو سماكة

زيزو لازم يطير في الملعب.. عمرو سماكة يفتح النار على أسعار الاعبين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد