مظاهرات وانتقادات.. إسبانيا تنتفض ضد المجازر الإسرائيلية في غزة| تفاصيل

شهدت العاصمة الإسبانية مدريد تجمعًا واسعًا للمتظاهرين أمام مقر السفارة الإسرائيلية، للتنديد بالجرائم المرتكبة في قطاع غزة، وذلك في إطار دعم "أسطول الصمود"، حيث ندد المتظاهرون بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين من الشعب الفلسطيني، تلك المشاهد التي يتعاطف معها ملايين من سكان العالم ويطالبون بوقف تلك الانتهاكات في حق المدنيين العزل.

شعارات ولافتات المتظاهرين

وفي التجمع الواسع للمتظاهرين أمام مقر السفارة الإسرائيلية حمل المحتجون شعارات أبرزها: "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة"، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة لابانجورديا الإسبانية.

رفض لمقترحات إسرائيلية متشددة

جاءت هذه الوقفة عقب مقترح قدّمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي لحكومته، يقضي بتشديد الإجراءات ضد احتمالية وصول أسطول الصمود، وهو ما أثار استياءً واسعًا في الأوساط الحقوقية والسياسية الإسبانية.

مشاركة شخصيات بارزة

شارك في المظاهرة المخرج الإسباني المعروف خافيير فيسير، الذي شدد على أن "الصمت ليس خيارًا أمام ما يحدث في غزة"، مضيفًا أن الأمر لا يرتبط بالسياسة أو الأيديولوجيا، بل بـ"الإنسانية الأساسية".

كما ندّد الناشط الحقوقي الفنزويلي لورينت صالح، الحاصل على جائزة ساخاروف، بما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" في غزة، مؤكدًا أن موقفه ينبع من معاناته الشخصية كضحية لانتهاكات حقوق الإنسان.

انتقادات حقوقية ونقابية

من جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد نقابات الصحفيين الإسبان أجوستين يانيل أن قتل نحو 64 ألف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين خلال عامين، يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مشددًا على ضرورة أن تتحرك حكومة إسبانيا لتفعيل حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل.

موقف الحكومة الإسبانية

جدّد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس انتقاداته الحادة لإسرائيل، واصفًا ما يحدث في غزة بأنه "مجزرة غير مقبولة"، وفي مقابلة مع قناة TV3، شدد ألباريس على ضرورة توجيه رسالة واضحة لإسرائيل، مؤكدًا أن استمرار العلاقة معها بشكل طبيعي لم يعد ممكنًا في ظل الانتهاكات الجارية.

دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية

أشار وزير الخارجية الإسباني إلى أن إسبانيا قدّمت 1.1 مليون يورو لدعم جهود المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق بجرائم الحرب في المنطقة، مؤكدًا أنه لا يجد حرجًا في وصف ما يحدث بأنه "إبادة جماعية".