دون أدوية.. 3 نصائح للحفاظ على ضغط الدم

يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية وأمراض الكلى بشكل كبير.

ارتفاع ضغط الدم ليس عادةً شيئًا يمكنك الشعور به أو ملاحظته، وقد لا يتم تشخيصه لأنه لا توجد أعراض عادةً.

قد يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تلف الكلى أو السكتة الدماغية أو النوبة القلبية ، لذلك، من المهم فحص ضغط دمك بانتظام.

نصائح للحفاظ على ضغط الدم

- الحفاظ على وزن صحي

بالنسبة لبعض الأشخاص، فإن فقدان الوزن هو كل ما يحتاجون إليه لخفض ضغط الدم إلى المستوى الطبيعي.

- ممارسة النشاط البدني المنتظم

حاول القيام ببعض الأنشطة متوسطة الشدة كل يوم، وقم بالزيادة إلى 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع، في فترات من 10 دقائق أو أكثر.

- تقليل الملح

لا تستخدم الملح في الطبخ أو تضيفه إلى طعامك على المائدة، وقلل من تناول الأطعمة المصنعة، التي تحتوي على نسبة كبيرة من الملح.

