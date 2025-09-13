قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: صندوق النقد يضغط على مصر وتصريحاته عننا مستفزة
وزير الخارجية: لا تهاون أو تفريط في حق مصر المائي
سعر طن الحديد اليوم السبت 13/9/2025
رسالة عاجلة من الخطيب لأعضاء الجمعية العمومية للأهلي
إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا ننتظر من قمة الدوحة؟
على هامش اجتماعات البرلمان المتوسطي برئاسة أبو العينين.. وفد برلماني دولي يزور دير سانت كاترين| صور
محافظ الإسكندرية: رفع كفاءة الطرق والتسريع من أعمال الرصف وترميم الحفر بالمدن
غياب عمرو وردة عن قائمة لاريسا أمام تريبوليس بالدوري اليوناني
التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد
مصر والأمم المتحدة توقعان اتفاقية لدعم السياحة والتنمية الاقتصادية بقنا
مع قرب افتتاحه رسميا.. سعر تذكرة المتحف المصري الكبير 2025 وموعد حفل الافتتاح
لماذا يمنعك ضوء الهاتف من النوم العميق؟.. هرمون خفي المتهم في ذلك

آية التيجي

يلقي الكثيرون باللوم على التوتر أو ساعات العمل الطويلة أو حتى تناول الكافيين ليلًا كأسباب رئيسية لاضطرابات النوم، وهي أحد الأسباب الخفية التي تؤثر على ملايين الأشخاص هو التعرض للضوء الاصطناعي.

وكشف تقرير نشره في موقع NDTV، إن الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن النوم، يتأثر مباشرة بالضوء. حيث تقوم الغدة الصنوبرية في الدماغ بإفرازه عند حلول الظلام لتنظيم دورة النوم والاستيقاظ أو ما يُعرف بـ الإيقاع اليومي.

إلا أن التعرض للضوء الأزرق المنبعث من شاشات الهواتف والتلفاز في ساعات متأخرة من الليل قد يعيق إفراز الميلاتونين، حتى لو كان لبضع دقائق فقط، مما يؤدي إلى:

ـ صعوبة في النوم.

ـ نوم غير عميق أو غير منعش.

ـ الاستيقاظ المتكرر ليلًا.

ـ الشعور بالإرهاق أثناء النهار.

نصائح لتجنب الأرق الناتج عن الشاشات

وأكد التقرير أن مشاكل النوم الناتجة عن استخدام الأجهزة الإلكترونية ليست مجرد عادة، بل ترتبط بتغيرات هرمونية حقيقية في الجسم. ولتجنب هذه الاضطرابات، ينصح الخبراء بـ:

ـ التوقف عن استخدام الشاشات قبل النوم بساعة أو ساعتين.

ـ استخدام إضاءة صفراء دافئة منخفضة الكثافة في المساء لإرسال إشارة للجسم بالاسترخاء.

ـ إضافة أطعمة معززة للميلاتونين مثل اللوز والكرز والشوفان إلى النظام الغذائي.

ـ اتباع روتين ليلي مهدئ مثل كتابة المذكرات، تمارين التنفس، أو احتساء مشروبات الأعشاب لتحسين جودة النوم.

ويعد التعرض للضوء الاصطناعي وخاصة من الشاشات من الأسباب الخفية وراء الأرق واضطرابات النوم، 

لذا فإن تعديل العادات اليومية وتبني روتين صحي قبل النوم يساعد على تعزيز الراحة وتحسين جودة النوم بشكل طبيعي.

