بالصور

تكلفة بسيطة.. وصفات طبيعية لعلاج الكلف والنمش

اسماء محمد

يبحث عدد كبير من النساء عن طرق علاج الكلف الطبيعية للتخلص من تلك البقع التى تشوه الوجه.

ووفقا لموقع “ melasmaclinic” إليكِ خمسة علاجات تُساعد في تخفيف الكلف من الداخل إلى الخارج:


معجون الطماطم


معجون الطماطم غني بالليكوبين، وهو مضاد للأكسدة يساعد على حماية بشرتكِ من أضرار الأشعة فوق البنفسجية وتفتيح لونها. 

لتحضير قناع للوجه، اخلطي معجون الطماطم مع زيت الزيتون وضعي هذا الخليط على وجهك مرتين أسبوعيًا للمساعدة في تقليل ظهور الكلف و تعمل الحموضة الطبيعية للطماطم ومحتواها من الليكوبين معًا على تفتيح بشرتك وتوحيد لونها. 

يمكن أن يكون هذا العلاج البسيط إضافة رائعة لروتين العناية ببشرتك.

مش بس للأكل .. ماسك الطماطم لنضارة وحيوية البشرة


العدس الأحمر


العدس الأحمر غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في علاج الكلف أما لاستخدام العدس الأحمر كقناع للوجه فيجب أن تنقعيه طوال الليل واخلطيه حتى يصبح عجينة.

ضعي هذا المعجون على وجهك واتركيه لمدة ٢٠ دقيقة تقريبًا قبل شطفه وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في العدس الأحمر على تقليل التصبغات وتحسين لون البشرة والاستخدام المنتظم لهذا القناع يمنحك بشرة أكثر صفاءً وإشراقًا.


الصبار


يُعرف الصبار بخصائصه المهدئة والعلاجية، مما يجعله علاجًا طبيعيًا رائعًا للكلف ويساعد وضع جل الصبار الطازج على المناطق المصابة على تفتيح البقع الداكنة وترطيب البشرة ويحتوي الصبار على الألوين، وهو مركب ذو تأثيرات مزيلة للتصبغات.

للحصول على أفضل النتائج، استخدم جل الصبار مرتين يوميًا وأضف عصير الصبار إلى نظامك الغذائي وهذه الطريقة المزدوجة تساعد في علاج الكلف بفعالية.


الكركم والحليب


الكركم معروف بخصائصه المضادة للالتهابات والمُفتحة للبشرة. 

امزج مسحوق الكركم مع الحليب حتى يتكون معجون، ثم ضعه على المناطق المصابة بالكلف واتركه لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفه.

يساعد الكركم على تقليل التصبغات، بينما يُهدئ الحليب البشرة، مما يجعله علاجًا فعالًا للكلف والاستخدام المنتظم يُؤدي إلى تحسن ملحوظ في لون البشرة وتقليل البقع الداكنة.

طريقة عمل ماسك الكركم لعلاج التجاعيد والخطوط الدقيقة


شاي البقدونس


للبقدونس خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، مما قد يساعد في تخفيف حدة الكلف وانقع البقدونس في الماء الساخن لتحضير شاي، ثم اتركه يبرد.

ضعي شاي البقدونس موضعيًا على المناطق المصابة باستخدام قطعة قطن وهذا العلاج الطبيعي يُساعد على تهدئة بشرتكِ وتقليل التصبغات وشاي البقدونس لطيف على البشرة، ويمكن استخدامه يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

