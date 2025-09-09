تضامن أسوان: إجراء 217 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانا لمرضى القلب غير القادرين

قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان محمد يوسف إنه بالتعاون مع جمعية الأورمان تم إجراء 217 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا لمرضى القلب غير القادرين، وذلك منذ بدء عمل الجمعية وحتى الآن.



وأضاف يوسف - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن ذلك يأتي انطلاقا من حرص واهتمام وحرص الدولة بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.



من جانبه..أكد مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان أن دعم مرضى القلب يأتي استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان؛ نظرًا لزيادة الإصابات بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج وجراحات القلب والقسطرة العلاجية وهو ما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.



وتابع أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز المحافظة.



وأوضح أن الجمعية تعلن استقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب في القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة بحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب والقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية وبالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب ببعض الحالات الحرجة.



يذكر أن الجمعية نجحت حتى الآن من إجراء 56 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان.

