قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجامعة العربية تدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة وتؤكد تضامنها الكامل مع قطر
إنشاء وتجهيز مجمع لإنتاج البذور في مصر بمواصفات عالمية
كم عدد الإجازات الرسمية المتبقية في 2025؟
ولي العهد السعودي يؤكد وقوف المملكة الكامل إلى جانب قطر بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
نتنياهو وكاتس في بيان مشترك: اغتيال قادة حماس رد مبرر على عمليات القدس وغزة
مصر تدين بشدة العمل العدواني لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطر
الرئاسة الفلسطينية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر خرق فاضح للقانون الدولي وتصعيد يهدد أمن المنطقة
رئاسة الجمهورية: الاعتداء الإسرائيلي سابقة خطيرة وتطور مرفوض ويعد اعتداء مباشرا على سيادة قطر
نتنياهو: نفذنا عملية تصفية قادة حماس بدقة وبأفضل صورة ممكنة
إيران: هجوم إسرائيل على قيادات حماس في قطر "خطير" وانتهاك للقانون الدولي
زيزو وشوبير وإبراهيم عادل على دكة بدلاء منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
السعودية تطالب المجتمع الدولي بإدانة الاعتداء الآثم على قطر ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تضامن أسوان: إجراء 217 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانا لمرضى القلب غير القادرين

"تضامن أسوان": إجراء 217 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا لمرضى القلب غير القادرين
"تضامن أسوان": إجراء 217 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا لمرضى القلب غير القادرين
أ ش أ

قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان محمد يوسف إنه بالتعاون مع جمعية الأورمان تم إجراء 217 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا لمرضى القلب غير القادرين، وذلك منذ بدء عمل الجمعية وحتى الآن.


وأضاف يوسف - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن ذلك يأتي انطلاقا من حرص واهتمام وحرص الدولة بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.


من جانبه..أكد مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان أن دعم مرضى القلب يأتي استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان؛ نظرًا لزيادة الإصابات بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج وجراحات القلب والقسطرة العلاجية وهو ما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة. 


وتابع أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز المحافظة.


وأوضح أن الجمعية تعلن استقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب في القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة بحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب والقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية وبالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب ببعض الحالات الحرجة.


يذكر أن الجمعية نجحت حتى الآن من إجراء 56 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان.
 

وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان جمعية الأورمان عملية جراحية وقسطرة علاجية مرضى القلب غير القادرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

لمبة العداد

لمبة بعداد الكهرباء قد تعرضك لمحضر سرقة وغرامة فى هذه الحالة

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

الدكتور هاني تمام

هاني تمام: المصريون أكثر الشعوب ارتباطًا بالجناب النبوي

أمين البحوث الإسلامية يلتقي محافظ الغربيَّة

أمين البحوث الإسلامية يبحث مع محافظ الغربية سبل التعاون في تعزيز الوعي الديني والفكري

الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف

في ذكرى وفاته.. معلومات لا تعرفها عن الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف

بالصور

وزير الإسكان يفتتح محطة صرف صحي خليل العزازي بمركز الزقازيق

وزير الإسكان
وزير الإسكان
وزير الإسكان

بيتكرر ومش عارفة ليه .. اعرفي أخطر أسباب الإجهاض

الاجهاض
الاجهاض
الاجهاض

طريقة عمل صينية الجمبري الإسكندرانى

طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.
طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.
طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.

تسلا تتفوق على نيسان في مبيعات السيارات الكهربائية

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد