سابق عصره بـ 60 سنة.. مختار نوح: الرئيس السيسي أنقذ مصر ونجح في فكرة تقويض فكرة الإرهاب
شراقي: التصميم الهندسي للسد الإثيوبي غير مناسب لتخزين الكميات الهائلة من المياه
بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية
واجهت العدو في قلب سيناء.. بطولات قوات الصاعقة خلال حرب أكتوبر
بعد الانخفاض المفاجئ.. غرفة الدواجن: السعر العادل لا يقل عن 65 جنيها للكيلو
أجنبيتان تسرقان جواهرجي في قصر النيل
ترامب: مشكلة الشرق الأوسط قابلة للحل بسهولة.. وبدر عبد العاطي: خطة غزة تحتاج مناقشات
آخر تطورات سعر الذهب بعد حسم الفائدة مساء اليوم الخميس 2-10-2025
مدبولي: الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر من الاستثمارات العامة خلال الفترة القادمة
مدبولي لـ صدى البلد: صندوق النقد لم يطلب منا عدم تحريك أسعار الوقود.. وبرنامجنا وطني
مدبولي يرد على المُشككين: بيقولوا إن مشروع العاصمة الإدارية خاسر.. دلوقتي الشركة حققت أرباحا مكنتها من تسديد 8 مليارات جنيه ضرائب
قرينة الرئيس: تكريم خريجي الدبلومات الفنية يؤكد دعم التعليم وربطه بسوق العمل
ترامب: مشكلة الشرق الأوسط قابلة للحل بسهولة.. وبدر عبد العاطي: خطة غزة تحتاج مناقشات

فرناس حفظي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مقابلة مع شبكة أخبار ون ، اليوم الخميس، إنه لم يفعل أحد ما فعلته وقد قمنا بحل سبع حروب وقد تصبح 8 ، مشيرا إلى أن  مشكلة الشرق الأوسط قابلة للحل بسهولة بعد 3000 عام وسيكون لدينا أكثر من غزة.

ومن جانب آخر.. قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مصر تدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورؤيته لإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف عبد العاطي في تصريحات صحفية، بحسب «سكاي نيوز عربي»، مساء الخميس، أن «خطة ترامب بشأن غزة تحتاج إلى مزيد من المناقشات حول كيفية تنفيذها، خاصة فيما يتعلق بالحكم، والترتيبات الأمنية».

وأكد: «هناك الكثير من الثغرات التي نحتاج إلى سدها بشأن خطة ترامب لغزة، وإذا كانت هناك إرادة سياسية فأعتقد أن هذه الخطة الخاصة بغزة يمكن تنفيذها على أرض الواقع، لكن الأمر يتطلب مشاركة».

وشدد على أن مصر حذرة جدًا وتجري محادثات مع حركة حماس الآن لمعرفة ردّها على خطة ترامب.

وفي وقت سابق، التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية مع ممثلي كبرى الشركات وصناديق الاستثمار الفرنسية، بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي MEDEF، وذلك في إطار الحرص على دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع فرنسا، وتوسيع آفاق التعاون مع القطاع الخاص من خلال استكشاف فرص جديدة للتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأشاد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء بالتطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات المصرية - الفرنسية خلال السنوات الأخيرة، والذي توج بالارتقاء بمستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية. كما نوه بالنجاحات التي حققتها الشركات الفرنسية العاملة في مصر، لاسيما في مشروعات النقل القومية، معرباً عن تطلع مصر إلى جذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية، لاسيما في ضوء أن مصر تعتبر ثالث أكبر وجهة للاستثمارات الفرنسية في منطقة الشرق الأوسط، وفرنسا سابع أكبر مستثمر أجنبي وثالث أكبر مستثمر أوروبي في السوق المصري، مشيراً إلى وجود نحو ١٦٠ شركة فرنسية تعمل حالياً في مصر.

