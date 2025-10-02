قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سابق عصره بـ 60 سنة.. مختار نوح: الرئيس السيسي أنقذ مصر ونجح في فكرة تقويض فكرة الإرهاب
شراقي: التصميم الهندسي للسد الإثيوبي غير مناسب لتخزين الكميات الهائلة من المياه
بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية
واجهت العدو في قلب سيناء.. بطولات قوات الصاعقة خلال حرب أكتوبر
بعد الانخفاض المفاجئ.. غرفة الدواجن: السعر العادل لا يقل عن 65 جنيها للكيلو
أجنبيتان تسرقان جواهرجي في قصر النيل
ترامب: مشكلة الشرق الأوسط قابلة للحل بسهولة.. وبدر عبد العاطي: خطة غزة تحتاج مناقشات
آخر تطورات سعر الذهب بعد حسم الفائدة مساء اليوم الخميس 2-10-2025
مدبولي: الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر من الاستثمارات العامة خلال الفترة القادمة
مدبولي لـ صدى البلد: صندوق النقد لم يطلب منا عدم تحريك أسعار الوقود.. وبرنامجنا وطني
مدبولي يرد على المُشككين: بيقولوا إن مشروع العاصمة الإدارية خاسر.. دلوقتي الشركة حققت أرباحا مكنتها من تسديد 8 مليارات جنيه ضرائب
قرينة الرئيس: تكريم خريجي الدبلومات الفنية يؤكد دعم التعليم وربطه بسوق العمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي لـ صدى البلد: صندوق النقد لم يطلب منا عدم تحريك أسعار الوقود.. وبرنامجنا وطني

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
كتب محمود مطاوع

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ردا على سؤال صدى البلد بشأن انتشار تصريحات على لسان مسئولين بصندوق النقد الدولي، تؤكد أنهم لم يطالبوا الحكومة بزيادة أسعار الوقود، إن ما نشر غير صحيح، لافتا إلى أن مسئولي صندوق النقد الدولي قاموا بتصحيح ما نشر بأنهم يدعمون جهود الحكومة المصرية لتعديل أسعار الوقود وخفض الدعم غير الموجه.  

وأضاف مدبولي أن كل هذا يؤكد ان البرنامج المقدم لصندوق النقد الدولي برنامج وطني، لافتا إلى أنه تم وضع هذا البرنامج لثقتنا في أن هذا البرنامج لصالح الاقتصاد المصري وبالتالي الحكومة تدعم المحروقات بـ 75 مليار جنيه وكذلك دعم الكهرباء .

وتابع أن هذا الرقم أدخل في الزيادة الاخيرة التي ستتم الفترة المقبلة، مشيرا الى ان فترة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية أوقفنا الزيادات على اعتبار ان تداعيات الحرب وكورونا من الممكن ان تكون مؤقتة ودخلت معها أزمة المنطقة الاقليمية ولذلك أصبحت الفجوة هائلة.

وأشار رئيس الوزراء الى انه مع تطبيق الزيادة الجديدة ستظل الحكومة تدعم الوقود والكهرباء بـ 150 مليار جنيه، لافتا الي انه لن يحدث ان يصل الدعم  الى صفر، مشيرا الى انه يتم تقليله لكي تستطيع القطاعات تقديم الخدمات بالطريقة المناسبة للمواطن ونوفر هذا للقطاعات الاهم مثل الصحة والتعليم وحياة كريمة.

وتابع ان فصل الصيف انتهى ولم نشهد أي انقطاع للكهرباء في مصر،  مؤكدا ان هذا في حد ذاته إنجاز.

وأشار الى انه عقد اجتماعا للطروحات منذ قليل، لافتا إلى أنه كان هناك دائما اختلافات مع صندوق النقد في وجهات النظر بشأن برنامج الطروحات والمطالبة بالاسراع في تنفيذ البرنامج.

وتابع مدبولي ان توقيت الطرح  قرار وطني من الدولة، مشيرا الي ان هدف الدولة ليس بيع الأصول وإنما تعظيمها والحصول على أعلى عائد.

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مسئولين اسعار الوقود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

ترشيحاتنا

سيدة الكمشوشي

ممرضة حرب أكتوبر تكشف كواليس الحصار

الإسكان

الإسكان: وفرنا آليات لتسهيل استرداد مقدمات بيت الوطن المدفوعة من المصريين بالخارج

الدكتور مجدي إسحق

مجدي إسحق: تدريب بسيط قد يحميك من قرارات الغضب

بالصور

بتنخدع فيها .. أطعمة تبدو صحية لكنها تدمر القلب

اطعمة مفيدة القلب
اطعمة مفيدة القلب
اطعمة مفيدة القلب

مخاطر كارثية لتناول اللانشون 3 مرات في الأسبوع

اللانشون
اللانشون
اللانشون

نصائح الحامل في الشهر الأول.. أسرار مسكوت عنها لتفادي الإجهاض

نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول
نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول
نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول

علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي

الصداع العنقودى
الصداع العنقودى
الصداع العنقودى

فيديو

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد