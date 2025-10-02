مدبولي لـ صدى البلد: صندوق النقد لم يطلب منا عدم تحريك أسعار الوقود.. وبرنامجنا وطني

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ردا على سؤال صدى البلد بشأن انتشار تصريحات على لسان مسئولين بصندوق النقد الدولي، تؤكد أنهم لم يطالبوا الحكومة بزيادة أسعار الوقود، إن ما نشر غير صحيح، لافتا إلى أن مسئولي صندوق النقد الدولي قاموا بتصحيح ما نشر بأنهم يدعمون جهود الحكومة المصرية لتعديل أسعار الوقود وخفض الدعم غير الموجه.

وأضاف مدبولي أن كل هذا يؤكد ان البرنامج المقدم لصندوق النقد الدولي برنامج وطني، لافتا إلى أنه تم وضع هذا البرنامج لثقتنا في أن هذا البرنامج لصالح الاقتصاد المصري وبالتالي الحكومة تدعم المحروقات بـ 75 مليار جنيه وكذلك دعم الكهرباء .

وتابع أن هذا الرقم أدخل في الزيادة الاخيرة التي ستتم الفترة المقبلة، مشيرا الى ان فترة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية أوقفنا الزيادات على اعتبار ان تداعيات الحرب وكورونا من الممكن ان تكون مؤقتة ودخلت معها أزمة المنطقة الاقليمية ولذلك أصبحت الفجوة هائلة.

وأشار رئيس الوزراء الى انه مع تطبيق الزيادة الجديدة ستظل الحكومة تدعم الوقود والكهرباء بـ 150 مليار جنيه، لافتا الي انه لن يحدث ان يصل الدعم الى صفر، مشيرا الى انه يتم تقليله لكي تستطيع القطاعات تقديم الخدمات بالطريقة المناسبة للمواطن ونوفر هذا للقطاعات الاهم مثل الصحة والتعليم وحياة كريمة.

وتابع ان فصل الصيف انتهى ولم نشهد أي انقطاع للكهرباء في مصر، مؤكدا ان هذا في حد ذاته إنجاز.

وأشار الى انه عقد اجتماعا للطروحات منذ قليل، لافتا إلى أنه كان هناك دائما اختلافات مع صندوق النقد في وجهات النظر بشأن برنامج الطروحات والمطالبة بالاسراع في تنفيذ البرنامج.

وتابع مدبولي ان توقيت الطرح قرار وطني من الدولة، مشيرا الي ان هدف الدولة ليس بيع الأصول وإنما تعظيمها والحصول على أعلى عائد.