محافظات

ختام فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لأمراض القلب بكفر الشيخ | صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

اختتمت اليوم فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لقسم أمراض القلب بمستشفى  كفر الشيخ العام Cardio KAF 2025، الذي شهد حضورًا لافتًا من أساتذة وعلماء القلب من مختلف الجامعات ومراكز القلب المرموقة في مصر؛ لمناقشة أحدث الإرشادات العالمية في تشخيص وعلاج أمراض القلب المختلفة.

جاءت فعاليات المؤتمر تحت رعاية اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور حسين عبد الرازق، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام.

حضر المؤتمر الدكتور محمد عبد العال، أستاذ جراحة القلب والصدر، ونائب رئيس جامعة حورس، والدكتور طه قرع، عميد كلية طب كفر الشيخ، والدكتور هاني حامد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة كفر الشيخ.

صرح الدكتور عادل أبو الفتوح، رئيس قسم القلب بمستشفى كفر الشيخ العام، ورئيس المؤتمر، بأن المؤتمر عُقد على مدار 5 جلسات علمية مكثفة تناولت أهم المستجدات في تخصصات القلب الدقيقة، بمشاركة كوكبة من الأسماء اللامعة في مجال طب القلب.

 أبرز محاور ومناقشات المؤتمر:

وأضاف: ركزت الجلسة الأولى  على هبوط عضلة القلب، وناقشت أحدث طرق العلاج المتبعة والإرشادات العالمية الحديثة للتعامل مع هذه الحالة، وتناولت الجلسة الثانية علاج أمراض القلب في السيدات الحوامل مع التركيز على حالات مثل جلطة الشريان الرئوي وهبوط عضلة القلب أثناء فترة الحمل.

وتابع: وخصصت الجلسة الثالثة لمناقشة قصور الشريان التاجي، واستعراض أسبابه المختلفة ودواعي إجراء قسطرة القلب التشخيصية والعلاجية، أما الجلسة الرابعة تناولت أساليب علاج عيوب القلب الخلقية والمكتسبة عن طريق القسطرة، كأحد البدائل غير الجراحية المتقدمة، وناقشت الجلسة الخامسة سُبل علاج اضطراب الرفرفة الأذينية.

شهد المؤتمر حضورًا وتفاعلاً من قامات طب القلب في مصر، من بينهم: الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب القومي الأسبق، والدكتور أحمد كامل من معهد القلب القومي، والدكتور إسلام شوقي، رئيس أقسام القلب بجامعة الأزهر، والدكتورة إيمان راشد، رئيس قسم القلب بالأزهر بنات، والدكتورة جميلة نصر، أستاذ القلب، ورئيس البورد المصري للقلب، والدكتور رضا بيومي، أستاذ ورئيس قسم القلب بجامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد سلامة، أستاذ القلب بجامعة كفر الشيخ، والدكتور مصطفى مقرب، والدكتور عبدالعال الخولي، من جامعة الأزهر، والدكتور تيمور مصطفى، أستاذ القلب بجامعة طنطا، الدكتور محمد حجاب والدكتور محمود خليل من مركز قلب المحلة.

