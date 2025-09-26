البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات تعرض فيلا الكاتب للصحفي الراحل إبراهيم نافع بمدينة 6 أكتوبر، وجارِ فحص كاميرات المراقبة والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض فيلا للسرقة بمدينة 6 أكتوبر.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص، أن الفيلا ملك الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع، وتعرضت لسرقة مبلغ يقرب من 200 ألف جنيه وتركوا خزينة بداخلها مصوغات ذهبية وماس.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.