الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو لسيدة تعرضت لسرقة هاتفها في الجيزة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله سيدة تتهم شخصين بالاحتيال عليها، حيث قام أحدهما بسرقة هاتفها المحمول، بينما ادعى الآخر ملاحقة السارق واستعادته، ثم طلب منها مبلغًا ماليًا نظير إعادة الهاتف.

بالفحص، تبين عدم تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا رسميًا بالواقعة، إلا أنه تم تحديد هوية المتورطين وضبطهما، وتبيّن أنهما شخصان "لهما معلومات جنائية"، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الجيزة.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو الوارد في الفيديو، باتفاق مُسبق بينهما، حيث تولى أحدهما تنفيذ السرقة بأسلوب المغافلة، بينما تدخل الآخر مدعيًا ملاحقة السارق واستعادة الهاتف، في محاولة لابتزاز الضحية ماليًا.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.