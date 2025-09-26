تفاصيل واقعة تصوير شخص أثناء سرقته توك توك بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بتصوير آخر، حال محاولته سرقة مركبة "توك توك" بالقليوبية ونشره عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى.

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه "مشهد تمثيلى" وتم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( مالك مقهى "القائم على إدرة الصفحة المشار إليها" له معلومات جنائية ، مالك مركبة "توك توك" ، وعامل) جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه ومقاطع "تمثيلية" لعدة وقائع سرقات أخرى ونشرها على الصفحة المشار إليها بغرض زيادة نسب المشاهدة وتحقيق الربح المادى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.