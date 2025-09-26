7 مخاطر صحية وراء تناول الشعرية سريعة التحضير يوميا

حذرت تقارير طبية من خطورة الإفراط في تناول الشعرية سريعة التحضير، خاصة بين فئة الشباب والأطفال الذين يقبلون عليها بشكل واسع.

وأشارت الدراسات إلى أن هذا النوع من الأطعمة يتميز بانخفاض قيمته الغذائية وافتقاره للفيتامينات والمعادن، فضلاً عن احتوائه على مادة “MSG” المثيرة للجدل.

كما تتميز الشعرية بنسبة مرتفعة من الصوديوم، ما يرفع من مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

وتصنع غالبًا من دقيق “المايدا” الذي يرفع مستويات السكر في الدم ويضر بمرضى السكري. وحذرت الدراسات أيضًا من زيوتها غير الصحية وموادها الحافظة التي قد تسبب أضرارًا مزمنة على المدى الطويل.

