مدرب الأهلي الجديد.. من يقود الأحمر؟

لا تزال المفاوضات جارية بين النادي الأهلي والمدرب البرتغالي برونو لاج، المدير الفني السابق لبنفيكا ووولفرهامبتون، لتولي قيادة الفريق خلفا للإسباني خوسيه ريبييرو، وسط خلافات مستمرة حول الشروط المالية وبنود المكافآت.

مكافأة البطولة تفجر الخلاف

وتشير تقارير صحفية إلى أن لاج يتمسك بالحصول على مكافأة مالية تعادل راتب 3 أشهر عن أي بطولة يحققها مع الأهلي، وهو ما تراه إدارة القلعة الحمراء شرطا مبالغا فيه.

ويقترح الأهلي أن تمنح هذه المكافأة فقط عند التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، مقابل شهر واحد لبطولة الدوري، فيما تخضع باقي البطولات للائحة المكافآت الداخلية المعتمدة من النادي.

مطالب مالية مرنة؟

في حين يصر لاج على تقاضي 3.75 مليون دولار سنويا، ألمحت تقارير إلى أن المدرب قد يبدي مرونة بشأن هذا الرقم، وقد يقبل براتب أقل يصل إلى 1.5 مليون دولار، ما يجعل الكلمة الأخيرة حاليًا بيد إدارة النادي الأهلي.

عرض رسمي من الأهلي بقيمة 4.8 مليون يورو

وفقا لصحيفة "O Jogo" البرتغالية، رفع الأهلي عرضه الرسمي للمدرب البرتغالي إلى 4.8 مليون يورو سنويا، في محاولة لإغلاق الصفقة خلال الأيام المقبلة.

الصحيفة البرتغالية أشارت إلى أن لاج رفض عروضًا من أندية في الخليج والبرازيل، مفضلاً العودة إلى العمل في أوروبا، غير أن العرض المالي الجاد من الأهلي قد يُغير قراره.

فلومينينسي يدخل على الخط

في سياق موازي، كشفت صحيفة "Netflu" البرازيلية أن لاج بات ضمن قائمة المرشحين لقيادة فريق فلومينينسي، خلفا للمدرب ريناتو جاوتشو هذا التطور يهدد مساعي الأهلي في حسم التعاقد، خاصة مع رغبة النادي البرازيلي في استقطاب مدرب أوروبي بخبرة عالية.

خيارات بديلة على طاولة الأهلي

اجتمعت لجنة التخطيط بالأهلي، أمس الخميس، بحضور رئيس النادي محمود الخطيب، لمناقشة ملف المدرب الجديد، حيث أعيد طرح عدة أسماء على الطاولة في ظل تأخر حسم ملف لاج.

ويأتي في مقدمة الأسماء البديلة، المدرب التركي المخضرم فاتح تريم، إلى جانب احتمال إعادة فتح خطوط التواصل مع البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر.