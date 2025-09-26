الدردير: راتب مدرب الأهلي القادم 255 مليون جنيه في السنه

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن راتب مدرب النادي الأهلي الجديد.

وكتب الدردير عبر فيسبوك: "5 مليون يورو يعني 255 مليون جنيه في السنة".

ورشّح تقرير صحفي برازيلي اسم برونو لاج، مدرب بنفيكا السابق، لقيادة فريق فلومينينسي البرازيلي.

ويُعد برونو لاج المرشح الأول لتدريب الأهلي، لكن اسمه مطروح أيضًا بين الأسماء المرشح لقيادة فلومينينسي.

وبحسب موقع “netflu” البرازيلي، فإن فلومينينسي يبحث عن مدرب جديد لخلافة ريناتو جاوتشو الذي استقال من منصبه بعد الخروج من بطولة كوبا سود أمريكانا أمام لانوس الأرجنتيني.

ومن بين البرازيليين والأجانب، تتوفر أسماءٌ ذات خبرة في كرة القدم البرازيلية، ومن المتوقع أن يُحدد مجلس إدارة الإدارة هدفًا ويبدأ المفاوضات هذا الأسبوع.