ظهير أيمن جديد على رادار الأهلي.. من هو سيبرايل ماكريكيس؟

سيبرايل ماكريكيس
سيبرايل ماكريكيس
أحمد أيمن

يُخطط النادي الأهلي، لتعزز صفوفه، للتعاقد مع الظهير الأيمن الشاب سيبرايل ماكريكيس، الذي يلعب حالياً لفريق فرينكفاروزي المجري، وذلك خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

جدير بالذكر أن فترة الميركاتو الشتوى لأندية الدوري المصري تستمر لمدة 39 يومًا، حيث تبدأ من يوم 1 يناير وتنتهى يوم 8 فبراير، حتى يصبح أمام كل فريق الوقت الكاف لإبرام التعاقدات التى يرغب فيها.

وارتبط اسم سيبرايل ماكريكيس بالانتقال إلى النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، حيث يتساءل عشاق وجماهير المارد الأحمر عن تفاصيل الصفقة الجديدة.

من هو سيبرايل ماكريكيس؟

وُلد سيبرايل ماكريكيس في 10 مايو 2000 في مدينة آخن الألمانية، وهو لاعب متعدد الجنسيات حيث يحمل الجنسية اللاتفية والتركية والألمانية. بالإضافة إلى أصوله المصرية من جهة جده وأصوله المغربية. 

يُعتبر ماكريكيس من أبرز اللاعبين في بطولة الدوري المجري، ولديه إمكانيات فنية وبدنية كبيرة، هذا بالإضافة إلى صغر سنه (25 عاما) وقدرته على اللعب في أكثر من مركز.

قبل انتقاله إلى فرينكفاروزي، لعب ماكريكيس في الفريق الثاني لبروسيا دورتموند وفي فريق الشباب لنادي باير ليفركوزن، حيث تمكن من الفوز ببطولة الدوري الألماني للشباب تحت 17 عاماً. 

أرقام سيبرايل ماكريكيس

خلال مسيرته مع فرينكفاروزي، خاض ماكريكيس 107 مباريات في مختلف البطولات، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة. إضافةً إلى ذلك، حقق اللاعب مع فريقه لقب بطولة الدوري المجري في مناسبتين.

على مستوى المنتخب، مثل ماكريكيس منتخب لاتفيا للشباب تحت 19 عاماً، حيث شارك في 7 مباريات سجل خلالها هدفاً وحيداً. 

مباراة الأهلى المقبلة

مباراة الأهلى المقبلة ستكون أمام الزمالك فى الثامنة مساء الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

يدخل الزمالك المباراة محتلا صدارة ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة، بعد أن خاض 8 مباريات ، حقق الفوز في 5 مواجهات وتعادل في 2 وخسر واحدة، في المقابل يحتل الأهلى المركز السادس فى الترتيب برصيد 12 نقطة ، بعد أن خاض 7 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مثلها وخسر واحدة.

جدير بالذكر أن الفريقين التقيا 130 مرة تاريخيًا، ويمتلك الأهلي التفوق في سجل المواجهات المباشرة بعد أن حقق الفوز في 59 مباراة مقابل 30 لقاء للزمالك، بينما حسم التعادل 41 مناسبة.

