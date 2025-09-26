صدمة في الزمالك قبل القمة 131.. موقف دونجا وشحاتة من المشاركة أمام الأهلي في الدوري

تلقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك صدمة قوية بعد تقرير الجهاز الطبي بشأن موقف مشاركة لاعب الوسط محمد شحاتة في مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها الإثنين المقبل ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر مسئول داخل القلعة البيضاء أن الجهاز الطبي حذر من الدفع باللاعب الذي يعاني من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، وهي الإصابة التي أبعدته عن مواجهات وادي دجلة والمصري والإسماعيلي والجونة.

موعد عودة محمد شحاتة للملاعب

أكد طبيب الفريق أن اللاعب سيكون جاهزًا بنسبة 100% بعد فترة التوقف الدولي في أكتوبر المقبل عقب استكمال برنامجه التأهيلي.

ورغم تمسك شحاتة برغبته في المشاركة أمام الأهلي، إلا أن فيريرا فضّل الاستماع لتوصيات الجهاز الطبي خوفًا من تعرضه لانتكاسة جديدة قد تبعده لفترة أطول.

دونجا يتعافى ويلحق بالقمة

على الجانب الآخر، كشف مصدر داخل الزمالك أن نبيل عماد "دونجا" سيكون حاضرًا في مواجهة القمة، بعدما تعافى من كدمة قوية في الضلوع تعرض لها في مباراة الجونة الماضية، حيث بدأ اللاعب في العودة تدريجيًا للتدريبات الجماعية.

فيريرا يدرس ضم أحمد ربيع لقائمة الزمالك

يدرس فيريرا ضم أحمد ربيع لاعب الوسط إلى قائمة مباراة الأهلي بعد تماثله للشفاء مؤخرًا، خاصة أن الفريق يعاني من نقص عددي في خط الوسط مع إصابة محمد شحاتة وعدم وضوح موقف محمود جهاد العائد من الإصابة.

استعدادات الزمالك لمباراة القمة

يبدأ الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب الكلية الحربية استعدادًا لموقعة القمة، وذلك بعد راحة سلبية حصل عليها اللاعبون أمس عقب التعادل مع الجونة في الجولة الثامنة، وهو التعادل الذي أبقى الفريق في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة.