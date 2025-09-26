نبا سار لجماهير الأهلي حول غيابات الفريق أمام الزمالك

اقترب الأهلي من استعادة جهود ثلاثي الفريق ، محمد مجدي أفشة ،أحمد نبيل كوكا، والتونسي محمد علي بن رمضان للمشاركة في مباراة الزمالك المقرر لها الأثنين المقبل في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

وكان أفشة وبن رمضان وكوكا قد غابوا عن مباراة حرس الحدود في الدوري التي إنتهت بفوز الأهلي 3_2 للإصابة.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 12 نقطة، جمعها من 7 مباريات بعدما حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في مثلهم وتلقى هزيمة واحدة، فيما يحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 17 نقطة جمعهم من 8 مباريات.