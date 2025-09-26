قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: هدفنا في الأكاديمية العسكرية هو تطوير الإنسان المصري وتأهيله للمستقبل
الأمم المتحدة: مصر تلعب دورًا حيويًا في الوساطة لإنهاء حرب غزة
رقمان قياسيان.. محمد صلاح على موعد مع التاريخ أمام كريستال بالاس
الرئيس السيسي: شباب مصر الأمل في بناء المستقبل
برلماني إيطالي: مأساة غزة تتطلب تغيير التوازنات الجيوسياسية الغربية
رئيس الهيئة: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسير بخطى ثابتة نحو توطين الصناعة
القبض على شخص تعاطى المخدرات في الشارع بالجيزة
الرئيس السيسي: المنطقة تمر بمنعطف حاسم يتطلب تقديرا سليما ودراسة متأنية لكل خطوة
الرئيس السيسي: فقدنا 9 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال عامين
الرئيس السيسي: مصر لا تتآمر على أحد .. والشعب المصري مسالم بطبعه
إيفان أوس: ترامب يغير موقفه بعد إدراك محدودية تقدم أوكرانيا على الأرض
ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث انفجار غلايات بمصنع نسيج في المحلة.. صور
رياضة

نبا سار لجماهير الأهلي حول غيابات الفريق أمام الزمالك

ياسمين تيسير

اقترب الأهلي من استعادة جهود ثلاثي الفريق ، محمد مجدي أفشة  ،أحمد نبيل كوكا، والتونسي محمد علي بن رمضان للمشاركة في مباراة الزمالك المقرر لها الأثنين المقبل في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

وكان أفشة وبن رمضان وكوكا  قد غابوا عن مباراة حرس الحدود  في الدوري التي إنتهت بفوز الأهلي 3_2 للإصابة.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 12 نقطة، جمعها من 7 مباريات بعدما حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في مثلهم وتلقى هزيمة واحدة، فيما يحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 17 نقطة جمعهم من 8 مباريات.

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

دونجا

المعاملة بالمثل.. استياء داخل الزمالك من تصرف الأهلي قبل لقاء القمة

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

حريق مصنع المحلة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 36 في انفجار غلايات مصنع بالمحلة.. صور

ذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

الاهلي والزمالك

الدردير يعلن عن حكم مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ماركينيوس

إصابة ماركينيوس تربك سان جيرمان قبل موقعة برشلونة في دوري الأبطال

مصطفى محمد

مصطفى محمد يتطلع لهز شباك تولوز مجددًا ويهاجم مدربه السابق في نانت

بالصور

3 حقن لا يجب الحصول عليها إلا بإشراف طبي.. البرد أخطرها

جهاز البيئة بالشرقية ينفذ 28 حملة لفحص عوادم المركبات ويضبط 127 سيارة

فستان لافت.. دنيا سمير غانم تخطف الانظار بظهورها

نائب محافظ سوهاج يفتتح مسجد الشمرات بعرابة أبو الدهب

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

