صدمة.. سلوت يعلن غياب نجم ليفربول لمدة عام

قال آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، اليوم الجمعة، إن مدافعه جيوفاني ليوني سيغيب عن الملاعب لمدة عام تقريبًا بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي خلال فوز فريقه 2-1 على ساوثهامبتون في كأس الرابطة يوم الثلاثاء.

وسقط اللاعب الإيطالي البالغ من العمر 18 عامًا، والمنضم من بارما في صفقة قيمتها 26 مليون جنيه إسترليني (34.74 مليون دولار) وفقًا لتقارير إعلامية بريطانية، بشكل غريب في الدقيقة 81 بعد احتكاك، وخرج من الملعب محمولًا على نقالة.

وأضاف سلوت للصحفيين: "إنه ليس في أفضل حالاته بسبب إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، مما يعني أنه سيغيب لمدة عام تقريبًا.

كونك شابًا صغيرًا قادمًا إلى بلد جديد وتقديم أداء جيد في مباراتك الأولى، من الصعب جدًا النظر إلى الأمور الإيجابية".

وأكمل: "لا يوجد جانب إيجابي أبدًا، ولكن عليك أن تنظر إلى ذلك، وهو أنه لا يزال صغيرًا جدًا، وأمامه سنوات عديدة بعد تعافيه من إصابة خطيرة".

وأضاف سلوت أن ليفربول يدرس ضم فيديريكو كييزا إلى قائمة دوري أبطال أوروبا بدلاً من ليوني.

يسافر ليفربول إلى كريستال بالاس يوم السبت، حيث سيبحث عن فرصة للثأر بعد خسارته أمام النادي اللندني بركلات الترجيح في مباراة درع الاتحاد الإنجليزي.