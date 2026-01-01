قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الساعات المقبلة.. أمطار تضرب عدة محافظات وتحذير عاجل من الأرصاد
بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم
التموين والاتصالات: 9 خدمات حصريًا عبر منصة «مصر الرقمية» من أول يناير 2026
الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور
احتجاجات إيران تشتعل.. مقتل 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين
في الذكرى السبعين لاستقلال السودان.. رسائل سيادة وحسم في زمن الحرب | خبير يعلق
موسكو في مرمى النيران الأوكرانية.. الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرتين
تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026
مصر تعزي سويسرا في ضحايا حريق كران - مونتانا
أقل راتب 10 آلاف جنيه.. طريقة التقديم على الوظائف الجديدة بمشروع الضبعة النووي
الوطنية للانتخابات: الحارس الأكبر للديمقراطية هم المصريون.. ونرفض أي صوت يتم شراؤه
الوطنية للانتخابات: تدوينة الرئيس السيسي بشأن الانتخابات مثلت دعما قويا لعمل واستقلال الهيئة
الشرطة المغربية تضبط 118 متهمًا في قضايا السوق السوداء لتذاكر أمم أفريقيا

إسلام مقلد

كشفت تقارير صحفية مغربية عن نجاح الأجهزة الأمنية في المغرب في إلقاء القبض على 118 شخصًا، يُشتبه في تورطهم في عمليات مضاربة غير قانونية في تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقامة حاليًا على الأراضي المغربية وتستمر منافساتها حتى 18 يناير الجاري.

وذكرت صحيفة «لو 360 سبور» المغربية، نقلًا عن مصادر رسمية، أن تحركات الشرطة جاءت ضمن حملة أمنية موسعة لمواجهة ظاهرة السوق السوداء لتذاكر البطولة والاتجار غير المشروع بها، حيث جرى توقيف المشتبه بهم في عدد من المدن المستضيفة للمسابقة، وإخضاعهم لتحقيقات قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الحبس الاحتياطي

وأوضح التقرير أن بعض الموقوفين جرى إيداعهم الحبس الاحتياطي، في حين يخضع آخرون لتحقيقات معمقة مع الإفراج عنهم بشكل مشروط، وذلك وفقًا لطبيعة التهم المنسوبة لكل حالة على حدة.

عشرات الإعلانات

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت عشرات الإعلانات والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي كانت تعرض بيع تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية بأسعار تفوق قيمتها الرسمية، في محاولة لاستغلال الإقبال الجماهيري الكبير على مباريات البطولة.

القبض على 8 أشخاص

وكانت وسائل إعلام مغربية قد أفادت، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على 8 أشخاص إضافيين للاشتباه في تورطهم في وقائع مشابهة تتعلق ببيع التذاكر بطرق غير قانونية، ما يعكس تصاعد وتيرة الجهود الأمنية للحد من هذه الظاهرة.

ويستضيف المغرب النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تُقام في ست مدن مختلفة، خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير، وسط حضور جماهيري كبير وتشديدات أمنية مكثفة لضمان نجاح الحدث القاري وتنظيمه بالشكل اللائق.

