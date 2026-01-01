الشرطة المغربية تضبط 118 متهمًا في قضايا السوق السوداء لتذاكر أمم أفريقيا

كشفت تقارير صحفية مغربية عن نجاح الأجهزة الأمنية في المغرب في إلقاء القبض على 118 شخصًا، يُشتبه في تورطهم في عمليات مضاربة غير قانونية في تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقامة حاليًا على الأراضي المغربية وتستمر منافساتها حتى 18 يناير الجاري.

وذكرت صحيفة «لو 360 سبور» المغربية، نقلًا عن مصادر رسمية، أن تحركات الشرطة جاءت ضمن حملة أمنية موسعة لمواجهة ظاهرة السوق السوداء لتذاكر البطولة والاتجار غير المشروع بها، حيث جرى توقيف المشتبه بهم في عدد من المدن المستضيفة للمسابقة، وإخضاعهم لتحقيقات قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الحبس الاحتياطي

وأوضح التقرير أن بعض الموقوفين جرى إيداعهم الحبس الاحتياطي، في حين يخضع آخرون لتحقيقات معمقة مع الإفراج عنهم بشكل مشروط، وذلك وفقًا لطبيعة التهم المنسوبة لكل حالة على حدة.

عشرات الإعلانات

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت عشرات الإعلانات والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي كانت تعرض بيع تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية بأسعار تفوق قيمتها الرسمية، في محاولة لاستغلال الإقبال الجماهيري الكبير على مباريات البطولة.

القبض على 8 أشخاص

وكانت وسائل إعلام مغربية قد أفادت، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على 8 أشخاص إضافيين للاشتباه في تورطهم في وقائع مشابهة تتعلق ببيع التذاكر بطرق غير قانونية، ما يعكس تصاعد وتيرة الجهود الأمنية للحد من هذه الظاهرة.

ويستضيف المغرب النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تُقام في ست مدن مختلفة، خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير، وسط حضور جماهيري كبير وتشديدات أمنية مكثفة لضمان نجاح الحدث القاري وتنظيمه بالشكل اللائق.