كل ما تريد معرفته عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك

تتجه انظار المصرية لمتابعة مباراة الاهلي والزمالك والمقررة يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات دوري نايل، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة

يكثف الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالاته في الوقت الحالي للاستقرار على طاقم تحكيم أوروبي من حكام الصفوة لإدارة المباراة المنتظرة بين الأهلي والزمالك.

القرار لم يُحسم بعد، لكن التحركات جارية بشكل مكثف لضمان الاستعانة بطاقم متميز.

جاءت المطالبة بطاقم تحكيم أجنبي بعد تقدم النادي الأهلي بطلب رسمي إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة، طالب فيه باستقدام حكام دوليين لضمان الحياد وتوفير أعلى معايير العدالة التحكيمية في مباراة القمة، وهو ما استجابت له الرابطة على الفور.

أعلنت رابطة الأندية المصرية قرارًا بنقل جميع مباريات الدوري من استاد القاهرة الدولي بعد انتهاء مباراة القمة (رقم 131) بين الأهلي والزمالك يوم 29 سبتمبر، ومن المتوقع أن يُعلن لاحقًا عن الملاعب البديلة لباقي الجولات.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة بينما يحتل فريق الأهلي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة