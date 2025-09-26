حيرة دفاعية في الزمالك قبل القمة بعد عودة الونش

تسيطر حالة من الحيرة على الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، بسبب كثرة المدافعين الجاهزين لمباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعيد الزمالك خدمات محمود حمدي "الونش" بعد انتهاء إيقافه، بخلاف جاهزية حسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل وصلاح مصدق.

ومن المقرر أن يحسم الجهاز الفني اختياته لثنائي دفاع الأبيض الذي سيشارك في لقاء القمة وفقًا للتدريبات الأخيرة قبل المباراة.

ويستأنف اليوم الجمعة، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة الأهلي.

ومن المقرر أن يعقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل مران اليوم، لشرح برنامج الاستعداد لمباراة القمة، وسيمنح اللاعبين التعليمات التي سيتم تنفيذها في المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم 29 سبتمبر الجاري، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.