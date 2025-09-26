فيريرا يرفض المعسكر المبكر.. ويكتفي بـ24 ساعة قبل القمة أمام الأهلي

رفض البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فكرة الانتظام في معسكر مبكر استعدادًا لمباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

وفضل المدير الفني الانتظام في معسكر قبل المباراة بـ24 ساعة وفقًا لما هو متبع في المباريات السابقة.

ويستأنف اليوم الجمعة، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة الأهلي.

ومن المقرر أن يعقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل مران اليوم، لشرح برنامج الاستعداد لمباراة القمة، وسيمنح اللاعبين التعليمات التي سيتم تنفيذها في المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم 29 سبتمبر الجاري، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.