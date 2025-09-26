أسعار تذاكر قمة الأهلي والزمالك 2025 وطريقة الحجز

تصدرت أسعار تذاكر القمة 131 بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، مؤشرات البحث على محركات الإنترنت، حيث أعلنت شركة تذكرتي عن طرح التذاكر للجماهير إلكترونيًا بأسعار تنافسية على النحو التالي:

تذاكر الدرجة الثالثة تبدأ من 75 جنيهًا مصريًا.

تذاكر الدرجة الأولى بسعر 200 جنيه مصري.

تذاكر المقصورة الرئيسية بسعر 300 جنيه مصري.

وأكدت الشركة أن عملية البيع ستكون إلكترونية فقط، ولن يتم طرح أي تذاكر في منافذ الاستاد يوم المباراة.

خطوات حجز تذاكر القمة عبر موقع تذكرتي

لحجز تذاكر القمة بين الأهلي والزمالك، يجب على المشجعين اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لشركة تذكرتي.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف.

اختيار مباراة الأهلي والزمالك من قائمة المباريات.

تحديد فئة التذكرة وعددها وفقًا للحد المسموح به لكل مشجع.

الدفع إلكترونيًا واستلام التذكرة عبر الحساب الشخصي وظهورها في Fan ID.

إبراز Fan ID مع التذكرة الإلكترونية يوم المباراة للدخول إلى الاستاد.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

تقام مباراة القمة 131 بين الأهلي والزمالك يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط حضور جماهيري كبير متوقع.

القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك

تنقل قناة أون سبورت 1 “ON Sport 1” المباراة حصريًا داخل مصر، مع استوديو تحليلي شامل قبل وبعد اللقاء، كما يمكن متابعة البث المباشر عبر المنصات الرقمية للقناة بجودة عالية.

موقف الأهلي والزمالك في جدول ترتيب الدوري

يدخل الأهلي القمة وهو في المركز الرابع برصيد 12 نقطة من 7 مباريات، حيث فاز في 3 لقاءات وتعادل في 3 وتعرض لهزيمة واحدة.

في المقابل، يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، بعدما حقق 5 انتصارات وتعادل مرتين وخسر مباراة واحدة، ويسعى للحفاظ على الصدارة وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه.