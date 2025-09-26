بعد إعلان زواجها.. 4 رجال في حياة رانيا يوسف

أعلنت الفنانة رانيا يوسف زواجها من المخرج المنفذ أحمد جمال، وذلك بعد أن ظهرا سويًا في فرح نجل الفنان بيومي فؤاد.

رانيا يوسف تزوجت 4 مرات، حيث كانت الزيجة الاولى، من المنتج الشهير محمد مختار، حيث تزوجا عام 2000، وانتهت العلاقة بينهما 2011 ، حيث دخل الطرفان في عدد من الازمات، ووصلت الي ساحات القضاء بسبب خلافات علي عدد من الامور المادية خاصة النفقة علي بناتهما، وأثمرت الزيجة عن ابنتين هما نانسي وياسمين.

أما الزيجة الثانية فكانت من كريم الشبراوي ولم تستمر طويلا، حيث تزوجا عاما، وانتهت الزيجة في العام ذاته، ووصلت الخلافات بينهما الي اتهامات.

الزيجة الثالثة في حياة رانيا يوسف كانت من رجل الاعمال طارق عزب واستمرت خمس سنوات من عام 2013 الي عام 2018.

وأخيرًا أعلنت رانيا يوسف الزواج من المخرج المنفذ أحمد جمال، لتكون الزيجة الرابعة في حياتها.