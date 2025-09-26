قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطيب الأوقاف: المسلم يواجه الأفكار اللادينية باليقين الصادق.. فيديو
انترناسيونال البرازيلي يعلن التعاقد مع رامون دياز لتدريب الفريق
انفجار ضخم في مخيم نور شمس بـ طولكرم
فى حالة عدم إتزان.. ضبط متهم تحت تأثير تعاطى المخدرات|فيديو
إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله
زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور
نائب بالبرلمان الإيطالي: قطاع غزة يعاني مأساة كبرى
خارج مباراة القمة.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
أزمة في الزمالك قبل القمة.. الإصابة تبعد نجم الزمالك عن المباراة
الحياة والصراعات والعمل..8 توقعات مثيرة للذكاء الاصطناعي في 2026
البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة تدعو للانسحاب خلال خطاب نتنياهو
انطلاق مهرجان 100 مليون صحة الرياضي.. في هذا التوقيت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان العرائس يكشف عن جدول الندوات والعروض لدورة جمال الموجي

بوستر المهرجان
بوستر المهرجان
أحمد البهى

كشفت إدارة «مهرجان القاهرة لمسرح العرائس» في دورته الأولى دورة الفنان جمال الموجي، عن جدول أماكن ومواعيد الأمسيات والعروض اليومية طوال فترة المهرجان والتي تفتح أمام الجمهور بالمجان.
حيث سيبدأ المهرجان رسميا بافتتاح «معرض فنون العرائس» ثم حفل الافتتاح المقرر له الأول من أكتوبر المقبل الساعة 7 مساء على مسرح سيد درويش بالهرم ثم تنطلق فعاليات المهرجان بالترتيب التالي:


اليوم الأول الخميس 2 أكتوبر: عرض ذات والرداء الأحمر الساعة 5 مساء على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، ثم عرض زي العسل الساعة 8 مساء على مسرح مدرسة الفنون 2، وعرض جويا الساعة 9 مساء على مسرح نهاد صليحة وهما في الفرع الثاني لأكاديمية الفنون بالهرم.


اليوم الثاني 3 أكتوبر: ندوة «امسيتنا» الساعة 5 مساء في قاعة ثروت عكاشة بالفرع الثاني لأكاديمية الفنون، ثم عرض من وحي التراث المصري الساعة 6.30 مساء وعرض أراجوز واراجوزتا الساعة 7.30 مساء وهما في الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، ثم عرض «مملكة السحر والأسرار» الساعة 9 مساء في قاعة صلاح جاهين بالعجوزة.


اليوم الثالث 4 أكتوبر: بالفرع الثاني لأكاديمية الفنون: المحور الخامس للموائد المستديرة الساعة 5 مساء في قاعة ثروت عكاشة، ثم عرض خيال الساعة 5.54 مساء و6.30 مساء وعرض متوالية متلازمة سليم الساعة 6.45 مساء وهم على مسرح مدرسة الفنون 2، ثم عرض خيال مرة ثالثة الساعة 7.15 مساء وعرض البؤساء الساعة 8 مساء على مسرح نهاد صليحة.


اليوم الرابع 5 أكتوبر: عرض لازم تصلح غلطتك الساعة 4 مساء في الساحة الخارجية لمدرسة الفنون، ثم ندوة امسيتنا الساعة 5 مساء في قاعة ثروت عكاشة، ثم عرض مروان وحبة الرومان الساعة 7 مساء على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، ثم بالفرع الثاني لأكاديمية الفنون: عرض غابة الحكايات الساعة 8 مساء على مسرح نهاد صليحة وعرض فرحة 1 الساعة 9 مساء في قاعة عاطف عوض بمدرسة الفنون.


اليوم الخامس الاثنين 6 أكتوبر: بالفرع الثاني لأكاديمية الفنون: ندوة امسيتنا الساعة 5 مساء في قاعة ثروت عكاشة، ثم عرض فرحة نفسنا مزيكا الساعة 7 مساء في قاعة عاطف عوض بمدرسة الفنون، ثم «زمبليطة في الصالون» الساعة 8 مساء على مسرح مدرسة الفنون 2.
 

وصرح الدكتور حسام محسب رئيس المهرجان، ان العروض المشاركة في المهرجان تنوعت في نوعية العرائس المستخدمة بها فهناك أكثر من تصنيف مشارك، فهناك فقرات ماريونت متنوعة مثل: عرض مملكة السحر والأسرار و(متوالية) متلازمة سليم، وعرض لازم تصلح غلطتك يعتبر عرض أراجوز قفاز، وعرض «خيال» هو عرائس طاولة، 

واضاف محسب أن هناك ثلاث عروض فردية: فرحة ونفسنا مزيكا وجويا، أما عرض «البؤساء» هو خليط ما بين أفكار عرائس مغايرة، وعرضي: أراجوز وأراجوزتا وفرحة هما عرائس عصي، وينتمي مثلا عرض غابة الحكايات إلى تصنيف سوبر ماريونت.


ومن جانبه اشار الدكتور محمود فؤاد صدقي مدير المهرجان إلى ان إدارة المهرجان تحت اشراف الدكتورة غادة جبارة، قررت ان يكون هناك تنوع أيضا في العروض المقدمة فيما يخص فئات المشاهدين؛ فهناك أربعة عروض مخصصة للأطفال فقط ومنهم عرض لذوي الهمم تشجيعا من المهرجان لهم، وكذلك هناك عروض مخصصة لكل أفراد الأسرة وهم تسعة عروض، بالإضافة إلى عرضين مخصصين للكبار فقط لصعوبة أفكار الموضوعات المقدمة على استيعاب الطفل ورغم ذلك فهي تستخدم العرائس لطرح بديل او داعم للممثلين البشر. 
 

الجدير بالذكر ان فعالية «امسيتنا» هي مجموعة ندوات للمناقشة وطرح الأفكار التي تخص مسرح العرائس والاحتفاء بأهم رواده والقائمين عليه

مهرجان القاهرة لمسرح العرائس الفنان جمال الموجي القاهرة لمسرح العرائس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الإعلامية نهاد سمير

وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو

الخطيب

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

رخصة

طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة من الهاتف المحمول

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

دونجا

المعاملة بالمثل.. استياء داخل الزمالك من تصرف الأهلي قبل لقاء القمة

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

اتفاق بقيمة 25 مليار دولار بين إيران وروسيا لبناء 4 محطات نووية

غارات للاحتلال علي صنعاء

مصرع 9 مدنيين وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على صنعاء

مظاهرات تحتج علي حظر حركة فلسطين أكشن

بريطانيا.. ناشطون مؤيدون لفلسطين يواجهون أحكامًا تصل إلى 14 عامًا

بالصور

إطلالة لافتة.. يسرا تبهر متابعيها في أحدث ظهور برفقة شيماء سيف

يسرا
يسرا
يسرا

زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

شاحنات ريفيان تخضع للتحقيق الفيدرالي بعد شكوى السائقين من وجود عيوب

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أول سيارة أوبل بماكينة قهوة داخل الشنطة

اوبل موكا
اوبل موكا
اوبل موكا

فيديو

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد