رسميا.. رانيا يوسف تعلن ارتباطها بالمخرج أحمد جمال

أعلنت الفنانة رانيا يوسف ارتباطها رسميًا بالمخرج أحمد جمال، بعد ظهورهما سويًا في حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد، حيث لفتا الأنظار بوصولهما متشابكي الأيدي، ما أثار تفاعلاً واسعًا بين الحضور.

يأتي هذا الإعلان ليضع حدًا للتكهنات التي ترددت مؤخرًا حول طبيعة العلاقة بينهما.

وأعربت رانيا يوسف عن سعادتها بهذه الخطوة الجديدة في حياتها، فيما تلقى الثنائي موجة من التهاني من أصدقائهما داخل الوسط الفني وخارجه، مؤكدين أن ارتباطهما يعكس علاقة قوية بدأت تترجم إلى ارتباط رسمي.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.