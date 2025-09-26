700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

شهدت أسعار الذهب في الصاغة مساء الجمعة ارتفاعًا ملحوظًا، لتضيف زيادة جديدة إلى مكاسب المعدن الأصفر خلال الأيام الأخيرة.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا بين المصريين – قفزة بقيمة 15 جنيهًا في التعاملات المسائية، ليصل إلى مستوى 5090 جنيهًا للجرام، مقابل 5075 جنيهًا في بداية اليوم.

وبذلك يكون الذهب قد ارتفع بقيمة 90 جنيهًا خلال أيام قليلة بعدما كان يسجل 5000 جنيه فقط، في إشارة إلى موجة صعود متواصلة.

سعر الجنيه الذهب يصعد بأكثر من 700 جنيه

ولم يقتصر الارتفاع على الجرامات فقط، إذ سجل سعر الجنيه الذهب زيادة قوية ليصل إلى 40720 جنيهًا، مرتفعًا بنحو 720 جنيهًا مقارنة بمستوياته السابقة، ما يعكس مدى تأثر السوق بحركة الأسعار العالمية وحالة المضاربة المستمرة في المعدن النفيس.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفيما يلي أحدث الأسعار المسجلة مساء الجمعة في السوق:

سعر الذهب عيار 24: 5817.25 جنيه

سعر الذهب عيار 22: 5332.5 جنيه

سعر الذهب عيار 21: 5090 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18: 4362.75 جنيه

سعر الذهب عيار 14: 3393.25 جنيه

سعر الجنيه الذهب: 40720 جنيهًا



استقرار الأسعار عالميًا وسط ترقب اقتصادي

وعلى الصعيد العالمي، حافظ الذهب على استقراره في تداولات الجمعة عند مستوى 3748.41 دولار للأوقية، بعد أن سجل مكاسب أسبوعية بلغت 1.6%.

كما استقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة لتسليم ديسمبر عند 3774.50 دولار.

ويأتي هذا الاستقرار في الأسواق العالمية وسط حالة من الضبابية في المشهد الاقتصادي الأمريكي، بعد بيانات اقتصادية خففت من رهانات الأسواق بشأن خفض إضافي لأسعار الفائدة.

كما ساهمت الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تقديم دعم إضافي للذهب، بينما يترقب المستثمرون تقرير التضخم الأمريكي المرتقب، باعتباره مؤشرًا رئيسيًا قد يحرك اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.

الذهب يواصل جذب الأنظار

ويرى خبراء السوق أن استمرار الزيادات الأخيرة في أسعار الذهب يعكس تأثير العوامل العالمية جنبًا إلى جنب مع الطلب الداخلي، مؤكدين أن المعدن الأصفر سيظل الملاذ الآمن للمستثمرين والأفراد في ظل عدم اليقين الاقتصادي.