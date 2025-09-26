قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجرم حـ رب.. طاهر النونو: المكان الحقيقي لنتنياهو هو السجن وليس الأمم المتحدة
مش 600 جرام .. كبير الأثاريين يعلن مفاجأة عن الأسورة الملكية
وزير الخارجية يشيد بالشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة
نتنياهو من منصة الأمم المتحدة : مستمرون في عملية غزة ولن نسمح لإيران بإعادة بناء برنامجها النووي
إجازة الجمعة.. وزير التعليم يشهد توقيع شراكة جديدة مع بافاريا لتطوير المنظومة
700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة
وفاة حافظ للقران الكريم الشيخ عادل الرفاعي إثر أزمة قلبية قبل ساعات من زفافه بالمحلة
إجراء عاجل من قناة MBC مصر ضد الإعلامي مدحت شلبي: تفاصيل صادمة
حماس: مقاطعة خطاب نتنياهو أحد تجليات عزلة إسرائيل ونتائج حرب الإبادة
الرئيس السيسي: الأوضاع الاقتصادية لمصر في تحسن.. ووعي المصريين يمدنا بالإرادة والقوة
البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع
الهلال الأحمر يوجّه فرق الطوارئ لمساندة رجال الحماية المدنية في حادث مصنع المحلة
700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب في  الصاغة مساء الجمعة ارتفاعًا ملحوظًا، لتضيف زيادة جديدة إلى مكاسب المعدن الأصفر خلال الأيام الأخيرة.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا بين المصريين – قفزة بقيمة 15 جنيهًا في التعاملات المسائية، ليصل إلى مستوى 5090 جنيهًا للجرام، مقابل 5075 جنيهًا في بداية اليوم. 

وبذلك يكون الذهب قد ارتفع بقيمة 90 جنيهًا خلال أيام قليلة بعدما كان يسجل 5000 جنيه فقط، في إشارة إلى موجة صعود متواصلة.

سعر الجنيه الذهب يصعد بأكثر من 700 جنيه

ولم يقتصر الارتفاع على الجرامات فقط، إذ سجل سعر الجنيه الذهب زيادة قوية ليصل إلى 40720 جنيهًا، مرتفعًا بنحو 720 جنيهًا مقارنة بمستوياته السابقة، ما يعكس مدى تأثر السوق بحركة الأسعار العالمية وحالة المضاربة المستمرة في المعدن النفيس.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفيما يلي أحدث الأسعار المسجلة مساء الجمعة في السوق:

سعر الذهب عيار 24: 5817.25 جنيه

سعر الذهب عيار 22: 5332.5 جنيه

سعر الذهب عيار 21: 5090 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18: 4362.75 جنيه

سعر الذهب عيار 14: 3393.25 جنيه

سعر الجنيه الذهب: 40720 جنيهًا


استقرار الأسعار عالميًا وسط ترقب اقتصادي

وعلى الصعيد العالمي، حافظ الذهب على استقراره في تداولات الجمعة عند مستوى 3748.41 دولار للأوقية، بعد أن سجل مكاسب أسبوعية بلغت 1.6%.

 كما استقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة لتسليم ديسمبر عند 3774.50 دولار.

ويأتي هذا الاستقرار في الأسواق العالمية وسط حالة من الضبابية في المشهد الاقتصادي الأمريكي، بعد بيانات اقتصادية خففت من رهانات الأسواق بشأن خفض إضافي لأسعار الفائدة.

 كما ساهمت الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تقديم دعم إضافي للذهب، بينما يترقب المستثمرون تقرير التضخم الأمريكي المرتقب، باعتباره مؤشرًا رئيسيًا قد يحرك اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.

الذهب يواصل جذب الأنظار

ويرى خبراء السوق أن استمرار الزيادات الأخيرة في أسعار الذهب يعكس تأثير العوامل العالمية جنبًا إلى جنب مع الطلب الداخلي، مؤكدين أن المعدن الأصفر سيظل الملاذ الآمن للمستثمرين والأفراد في ظل عدم اليقين الاقتصادي.

