غزل المحلة ينعى ضحايا حريق مصبغة البشبيشي ويعلن الحداد 3 أيام

أصدر نادي غزل المحلة بيانًا رسميًا نعى فيه ضحايا الحريق المروع الذي اندلع يوم الجمعة 26 سبتمبر 2025 بمصنع غزل البشبيشي للملابس (مصبغة البشبيشي) بمدينة المحلة الكبرى، مؤكدًا أن الضحايا هم “شهداء العمل”، ومعبّرًا عن خالص التعازي لأسرهم، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.



وأكد النادي في بيانه أن مجلس الإدارة قرر إعلان الحداد ثلاثة أيام داخل جميع منشآته، إلى جانب مخاطبة رابطة الأندية للموافقة على الوقوف دقيقة حداد قبل المباراة المقبلة في الدوري الممتاز، وفاءً لأرواح الضحايا وتقديرًا لتضحياتهم.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي أدى إلى انفجار الغلايات داخل المصنع، ما تسبب في انهيار جزء من المبنى على العمال. وأسفر الحادث عن وفاة ما بين 11 و13 عاملًا، فضلًا عن إصابة أكثر من 33 آخرين، خرج معظمهم بعد تلقي العلاج، بينما لا تزال بعض الحالات تحت الرعاية الطبية الحرجة.





وشهد موقع الحادث استنفارًا واسعًا من قوات الدفاع المدني، حيث تم الدفع بـ 11 وحدة إطفاء و26 سيارة إسعاف، واستمرت عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض لساعات طويلة. كما وجه المحافظ والنيابة العامة بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الواقعة وفحص سلامة المنشآت الصناعية بالمنطقة



