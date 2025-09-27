رانيا يوسف: أول مرة أحب كنت بالثانوية.. ونور الشريف قالي: هتبقي نجمة

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن أول قصة حب في حياتها مؤكدة أنها كانت في مرحلة الثانوية العامة قائلة :" أول مرة أحب كنت في ثانوية عامة اتعرفت علي ولد قمر كمتوفي المعمورة و كان ولد لطيف جدا و حبينا بعض و اتقدملي علشلن يخطبني بس محصلش نصيب".



و أضافت رانيا يوسف في تصريحات تلفزيونية : كان عايزني ابقي محجبة و فرص عليا شروط غريبة فحسيت إنه لا مش هينفع مع إني كنت بحبه و هو كمان و بعدها بقينا صحاب و هو متجوز و خلف بنتين

و اختتمت رانيا يوسف : شعرت لأول مرة أني أتمني أن كون ممثلة بعد مسلسل الحاج متولي لأن الفنان نور الشريف كان بشجعني و قال لي : إنتي هتبقي نجمة جامدة أوي ، ساعتها حسيت اني موهبة بجد "

يذكر أن أعلنت الفنانة رانيا يوسف ارتباطها رسميًا بالمخرج أحمد جمال، بعد ظهورهما سويًا في حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد، حيث لفتا الأنظار بوصولهما متشابكي الأيدي، ما أثار تفاعلاً واسعًا بين الحضور.

يأتي هذا الإعلان ليضع حدًا للتكهنات التي ترددت مؤخرًا حول طبيعة العلاقة بينهما.

وأعربت رانيا يوسف عن سعادتها بهذه الخطوة الجديدة في حياتها، فيما تلقى الثنائي موجة من التهاني من أصدقائهما داخل الوسط الفني وخارجه، مؤكدين أن ارتباطهما يعكس علاقة قوية بدأت تترجم إلى ارتباط رسمي.