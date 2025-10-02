أجنبيتان تسرقان جواهرجي في قصر النيل

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدتين "تحملان جنسية إحدى الدول" لقيامهما بسرقة قطعة ذهبية من داخل محل مصوغات بالقاهرة.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من مدير محل مصوغات كائن بدائرة القسم، بتضرره من قيام سيدتين أجنبيتين بالحضور للمحل عمله بدعوى شراء بعض المصوغات الذهبية وعقب مغادرتهما إكتشف قيامهما بسرقة قطعة ذهبية.

بإجراء التحريات أسفرت الجهود عن تحديد مرتكبتا الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما (تحملان جنسية إحدى الدول – مقيمتان بإحدى الفنادق بالقاهرة)، وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وأرشدتا عن القطعة المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.