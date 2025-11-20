ماتغلاش على اللي خلقك يا صاحبي .. مراد مكرم ينعى خالد شبانة بكلمات مؤثرة

نعى الفنان مراد مكرم، خالد شبانة، رئيس قطاع النيل للقنوات المتخصصة الذي وافته المنية أمس، الأربعاء.

وكتب مكرم على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “يا وجع القلب...ماتغلاش علي الي خلقك يا صاحبي، رفيق المشوار من أوله خالص، وأول مخرج اشتغلت معاه في أول برنامج في اول قناة اشتغلت فيها”.

واختتم: "الله يرحمك يا خالد و يحسن اليك ويجعل مثواك الجنه يا عشرة العمر، آخر اتصال ما بينا ،يوم ١٣ سبتمبر....بعتلي المقطع من أفطر معانا ...

ربنا يصبرنا ويصبر كل محبيك علي فراقك".

وفاة خالد شبانة

وقالت الوطنية للإعلام فى بيانها: “فقدنا قيمة إعلامية متميزة أسهمت بشكل كبير فى تطوير العمل بقنوات النيل المتخصصة، وكان يتمتع بحسن الخلق ومحبة واحترام زملاء العمل”.

وأضافت: “رحم الله الإعلامي خالد شبانة، وتتقدم الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرته ولجميع أسرة العمل الإعلامى، وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته”.